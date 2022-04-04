ختام ناجح لـ «رأس الخيمة» للتنس الشاطئية

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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اختتمت بنجاح بطولة رأس الخيمة للتنس الشاطئية BT200 بنسختها الثالثة التي يشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات للتنس، برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة وتنظيم شركة إم باور للخدمات الرياضية، واستمرت منافساتها لثلاثة أيام، وتوج باللقب الثنائي الفرنسي جيوناتي نيكولا والإيطالي سبوتو ماتيا بالمركز الأول بعد فوزهما على الثنائي الإيطالي بيكاسيولي وبوليتيناري بنتيجة (6-1) و(7-6) في المباراة النهائية للرجال، والتي أقيمت على شواطئ فندق ومنتجع هيلتون رأس الخيمة.

وفي فئة السيدات فازت البرازيليتان نيغويرا وميلو بالمركز الأول بعد تفوقهما على الإيطاليتين غيوستي وفيسياني (6-4) و(7-5).

وتنطلق بعد غدٍ منافسات النسخة الرابعة من البطولة بالمكان نفسه في شواطئ فندق ومنتجع هيلتون رأس الخيمة.

وأشاد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، بنجاح النسخة الثالثة للبطولة، مثنياً على الشراكة المجتمعية مع دائرة التنمية السياحية في رأس الخيمة والجهود المميزة التي تبذلها شركة إم باور للخدمات الرياضية في تنظيم بطولات التنس الشاطئية، وقال: نتطلع من خلال هذه البطولات إلى تعزيز ممارسة اللعبة في الدولة لأجل تطويرها وبناء قاعدة مستقبلية.

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