المصرية ميار شريف تتقدم 12 مركزاً في تصنيف محترفات التنس

المصدر: البيان

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تقدمت المصرية ميار شريف لاعبة التنس 12 مركزاً في التصنيف العالمي لتصل إلى المركز 61 على مستوى العالم، تكرارا لإنجازها الأفضل لتصنيف 8 نوفمبر 2021.

ويعد هذا الترتيب هو الأفضل في تاريخ اللاعبات المصريات للتنس المصري، كما تعد ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل لبطولات جراند سلام.

وتوجت ميار شريف بلقب بطولة ماربيلا المفتوحة للتنس فئة 150 نقطة في إسبانيا، بعد الفوز على اللاعبة الألمانية تمارا كورباتش أمس الأحد، بمجموعتين بنتائج (7-6) و(6-4)، واستمرت المباراة لمدة ساعتين و8 دقائق.

الجدير بالذكر أن ميار شريف توجت بلقب بطولة ألمانيا المفتوحة في شهر سبتمبر الماضي، كما شاركت في أولمبياد طوكيو لتصبح أول مصرية تشارك في رياضة التنس بدورة الألعاب الأولمبية.

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