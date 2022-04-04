أغلى كؤوس الطائرة بين «الفرسان» و«العميد» الليلة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي في التاسعة والنصف من مساء اليوم، بصالة الوصل، فريقا النصر وشباب الأهلي في المباراة النهائية على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال.

وستكون المباراة مسك ختام الموسم، وحصل شباب الأهلي على درع الدوري رجال، والنصر على لقبي كأس السوبر، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال.

ويتفوق «العميد» في عدد الألقاب بفوزه بـ 29 بطولة، منها 5 ألقاب في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في مواسم 2003 - 2004، 2004 - 2005، 2005 - 2006، 2007 - 2008 و2016 - 2017.

وفي المقابل، يملك «فرسان دبي»، «حامل لقب أغلى الكؤوس» 5 ألقاب فقط في جميع المسابقات المحلية، ومنها لقبان في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في موسمي 2018 - 2019 و2020 - 2021، فيما يعد الوصل الأكثر فوزاً بالكأس الغالية برصيد 14 لقباً، وكان لقبه الأخير في البطولة موسم 2014 - 2015.

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