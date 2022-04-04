«دبي لأصحاب الهمم» الرمضاني اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ينطلق مهرجان نادي دبي الرمضاني لأصحاب الهمم، مساء اليوم، الذي يشتمل على فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية، حيث تدشن «خماسيات كرة القدم» برنامج الليلة الأولى، في التاسعة والربع، حينما يلتقي فريقا فزاع وشركاء التحدي على الملعب الفرعي، فيما تقام المباراة الثانية بين فريقي السعادة والتعاون، على أن يلتقي في المباراة الثالثة فريقا إكسبو وشباب الوطن.

ويتنافس المشاركون في النشاط الرياضي، على ألقاب منافسات عدة، أبرزها خماسيات كرة القدم، كرة الطاولة، الطائرة، الريشة الطائرة، البوتشي، الرماية، الشطرنج، إضافة إلى ألعاب ترفيهية رياضية لأصحاب الإعاقات الشديدة والبولينغ الترفيهي.

كما يطلق النادي اليوم أيضاً، النسخة العاشرة لمسابقة القرآن الكريم، والتي تقام سنوياً تحت رعاية حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، بمشاركة 463 متنافساً في مختلف الإعاقات، من 57 جهة. ويشتمل النشاط الثقافي على 43 برنامجاً في عدة محاور، فقرات مسرحية، التراث، سهرات رمضانية، مسابقات لأصحاب الهمم أجمل فانوس وأجمل لوحة فنية، بعنوان «لمة الأهل في رمضان»، وإلقاء قصيدة، إضافة إلى مسابقات ثقافية يومية في الركن المجتمعي، وسحوبات نهاية كل أسبوع.

فعاليات

وأوضح ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، أن النادي يهدف من إقامة هذه الفعاليات، من أجل أن يمارس أصحاب الهمم الأنشطة المختلفة، بحسب طموحاتهم وقدراتهم، والاستفادة من أوقاتهم في أمور تعود عليهم بالفائدة البدنية والمعنوية والذهنية، في شهر النشاط والحيوية، وتشجيع أصحاب الهمم على المشاركة فيه، عبر إقامة مسابقات رياضية متنوعة، وفعاليات ثقافية وتوعوية، خصوصاً أن مثل هذه النشاطات تسهم في رفع جاهزية اللاعبين واللاعبات، وإبقائهم في دائرة التحفيز والترقب للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى بروز مواهب صاعدة في هذه الفعاليات، ما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرتهم في المشاركات المحلية والخارجية.

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