الإثارة عنوان منافسات بادل تنس في دورة ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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جاءت منافسات اليوم الأول لبادل تنس حافلة بالإثارة والحماس ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» الدورة الأكبر من نوعها والتي انطلقت أول من أمس وتنظم سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وأسفرت نتائج الدور الأول لفئة المواطنين والمقيمين التي تم إدراجها أول مرة ضمن قائمة المنافسات لبادل تنس عن تأهل 32 لاعباً يشكلون 16 ثنائياً إلى الدور الثاني، إذ فاز الثنائي المكون من خلفان بالهول وروبن دي لا ريد على عمر عبدالله العارف وأندريه ديلمار في لقاء صعب بمجموعتين من دون رد بواقع 7 - 5 و7 - 6، وتغلب عبدالكريم العارف وفرحان هدّي على سعود العارف وسامي السيد بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 4 و4 - 6 و10 - 4، وتخطى سالم علي وخافير غارسيا الثنائي مبارك الكتبي وسيجي ميوس بمجموعتين نظيفتين 6 - 3 و6 - 0، وضمن الثنائي روبيرتو رودريجيز وفارس الجناحي تأهلهما على حساب علي الرومي وكريستوبال كيفيدو بمجموعتين من دون رد 6 - 0 و6 - 0، وبالنتيجة نفسها نجح سيباستياو موندونكا ومحمد النعيمي في حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني على حساب فاماز شانافاس وعبدالله النقبي 6 - 0 و6 - 0، وتغلب الثنائي محمد الجناحي وكلاوديو إدواردو على ماجد الجناحي وخورخي أليخاندرو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 3 و7 - 6 و10 - 2، وتأهل حمد عبدالله وفرانشيسكو خافير على حمد المازمي وأندريه روخاس بمجموعتين من دون رد 7 - 5 و 6 - 1.

منافسات

وفي إطار منافسات الدور الأول كذلك، ضمن الثنائي المكون من محمد أحمد أهلي وماسون اكسفير تأهلهما على حساب عمر محمد وريان يات بنتيجة 6 - 0 و 6 - 3، وتأهل الثنائي المكون من محمد الشامسي واكسفير دي بينيتو على حساب ناصر وأدريان شاميزو بنتيجة 6 - 0 و6 - 3، ونجح خالد الشامسي وأندريه بيريز في حجز بطاقة تأهلهما بعدما تغلبا على الثنائي المكون من الشيخ راشد النعيمي وفارمين فيريرا بمجموعتين من دون رد بواقع 6 - 2 و6 - 0، وفاز ناصر الكتبي وخافير سانتونجا على جاسم النعيمي وبيدرو مارتن 6 - 0 و6 - 2، وتغلب علي العارف ومارتن نوشيز على خالد المرشد وحسن سلمان 6 - 0 و6 - 1، وفاز خالد بالهول وايميليو ميساس على عبدالله العلي وميخائيل كينوناس 6 - 1 و6 - 3، كما ضمن الثنائي المكون من عبدالله أهلي وسيرجيو تأهلهما على حساب عمير الزرعوني وكارل شفيق، وتأهل غيرمو مارتن وأحمد خالد على حساب سالم الشامسي وأندريكي غونزاليس، فيما تأهل الثنائي سعيد المري وخافير غارسيا على حساب علي المرزوقي وكاميل غوجو هيرنانديز.

اهتمام

وأكد حسن المزروعي مدير بطولة دورة ند الشبا الرياضية أن المستويات المتطورة في منافسات بادل تنس تحققت بفضل التعديلات التي تحرص اللجنة المنظمة على إضافتها ضمن الفئات المشاركة، إذ تم المرة الأولى إدراج فئة المواطنين والمقيمين وهذا من شأنه أن يسهم أيضاً في تطوير الدورة واللعبة بشكل عام ويبرز الدور الكبير الذي تقوم به دورة ند الشبا منذ انطلاقتها في 2013، مشيراً إلى أنها كانت سباقة في إضافة لعبة بادل تنس إلى قائمة الألعاب، وقال: نحرص دائماً على تطوير الفئات المشاركة، إذ تمت إضافة هذا العام فئة المواطن والمقيم، وفئة المبتدئين وهناك فئة المحترفين وفئة أخرى للمستوى المتوسط وكأس الخليج تحت إشراف اتحاد الإمارات لبادل، وكل هذه الفئات تسمح بمشاركة أكبر عدد من اللاعبين وتسهم في تحقيق عامل الاحتكاك والخبرة للاعبينا.

رعاية

وذكر أن اللجنة المنظمة تحرص على دراسة كل الألعاب الرياضية التي يتم إدراجها ضمن الدورة والتي تكون جاذبة للجماهير، مشيراً إلى أن دورة ند الشبا الرياضية تحظى باهتمام كبير ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبدعم مجلس دبي الرياضي المظلة الرياضية في إمارة دبي.

وأوضح أن النسخة الحالية تتضمن 8 ألعاب متنوعة، تتقدمها كرة الطائرة التي تشارك فيها فرق بمستوى فني عالٍ بعدما تم التعديل على اللوائح الفنية، إذ تتضمن قائمة المشاركين لاعبين من منتخبات عالمية كبيرة، وسيكون الجمهور مع موعد مع منافسات فنية قوية.

انطلاقة

وتنطلق الليلة منافسات بطولة القوس والسهم التي تقام داخل الصالة المغطاة بمجمع ند الشبا الرياضي ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» الدورة الأكبر من نوعها والتي تنظم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ويتنافس المشاركون في بطولة القوس والسهم على مدار يومين ضمن 5 فئات وهي: فئة القوس المركب للرجال فوق 18 سنة، وفئة القوس الأولمبي للرجال فوق 18 سنة، وفئة القوس الأولمبي للشباب من 14 إلى 17 سنة، وفئة القوس الأولمبي للسيدات فوق 16 سنة، وفئة القوس المركب لأصحاب الهمم.

تطبيق

وسيتم تطبيق قواعد الاتحاد الدولي للرماية في هذه البطولة، إذ يطلق الرماة في جميع الفئات جولة تأهيل واحدة مكونة من 10 مجموعات × 3 أسهم في كل منها، ويبدأ المشاركون الخروج من الدور ربع النهائي، وتم تحديد مسافة التصويب على 18 متراً داخل الصالة المغطاة، وسيقوم الرماة بالتصويب على 3 ألواح عمودية مستهدفة للرماية بمواصفات عالمية بحجم (3 × 20)، والمصممة وفقاً لقواعد الرماية العالمية للمسابقات الداخلية، ويحصل أفضل 3 رماة في كل فئة على ميداليات ذهبية، وفضية، وبرونزية، بالإضافة إلى الجوائز المالية القيمة.

قرية البطولة

وافتتحت اللجنة المنظمة «قرية دورة ند الشبا الرياضية» التي تم إنشاؤها في الساحة المقابلة للصالة المغطاة لبادل تنس، والمخصصة لاستقبال الجمهور أثناء فعاليات الدورة، وتتوافر فيها وسائل الترفيه وخدمات الطعام والشراب وغيرها بما يضمن للجمهور أفضل سبل الراحة وعيش الأجواء الرياضية والمجتمعية الجميلة في الشهر الفضيل، وشهدت القرية في أول أيام الدورة حضوراً متميزاً وإقبالاً كبيراً من الشباب الإماراتيين ومن مختلف الجنسيات الذين حضروا للاستمتاع بالأجواء الرمضانية ولمتابعة منافسات بطولة بادل تنس وهو الأمر الذي يدل على انتشار لعبة بادل تنس وشعبيتها الكبيرة.

الكرة الطائرة

تنطلق بعد غد منافسات بطولة الكرة الطائرة التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي، كما تنطلق في اليوم ذاته بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة التي تقام في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويقام سباق الدراجات الهوائية للمسافات 77 كيلومتراً، و40 كيلومتراً و20 كيلومتراً يومي الجمعة والسبت 8 و9 أبريل من أمام مركز الصقور للرياضات التراثية، وتقام منافسات سباق الجري لجميع الفئات لمسافات 4 و5 و10 كيلومترات من نقطة الانطلاق والختام في مضمار الخيل بميدان.

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