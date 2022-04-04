أمريكا وألمانيا يتألقان في أول أيام مونديال المبارزة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حصد مبارزو أمريكا وألمانيا، الميداليات الذهبية لسلاح السيف في أول أيام بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين، والمقامة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وفي مجمع حمدان الرياضي في دبي.

وشهد اليوم الأول للبطولة، انطلاقة قوية في سلاح السيف (السابر)، على 30 ملعب مبارزة في فردي الشباب للفئتين بنين وبنات، وحققت الأمريكية ماجدة سكاربونيكفيتش، الميدالية الذهبية في سلاح السيف، بعد تفوقها المطلق، وعدم خسارتها لأي مباراة طوال مشوارها في المنافسات، وصولاً إلى فوزها في المباراة الختامية بنتيجة 15 - 9، على مواطنتها هونور جونسون، والتي نالت الميدالية الفضية، فيما حصل على الميداليتين البرونزيتين كل من الأوزبكية زينب دياسكوفا والمجرية كاتيا باتي.

وفي منافسات سلاح السيف لفردي الشباب، توج الألماني كولين هيتشكوك، بالذهبية، بتغلبه في النهائي 15 - 8، على الإيطالي بيتيرو تيررا، والذي نال الفضية، فيما حصل على البرونزيتين كل من الألماني أنطونيو هياشكوك والكوري الجنوبي هيونغ وانغ.

حضور

حضر فعاليات اليوم الأول للبطولة كل من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحادات الإمارات والعرب وآسيا للمبارزة، والدكتورة هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد الإماراتي، وإمانويل كاتسيادايكس رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، وجميع رؤساء الاتحادات العربية والآسيوية المشاركة في البطولة.

وتم على هامش فعاليات اليوم الأول، توقيع كل من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، وسفيان الشواشي رئيس الاتحاد التونسي للمبارزة، اتفاقية تعاون بهدف تعزيز القيم والأهداف النبيلة في خدمة العمل الرياضي المشترك، ولنشر رياضة المبارزة بين الدولتين، وزيادة المشاركات الودية المتبادلة بين البلدين لخدمة هذا الغرض، مع وضع الخطط والبرامج التدريبية والبطولات المختلفة وفقاً للإمكانات المتاحة، وحسب الخطط المتفق عليها.

وتضمنت الاتفاقية، عمل معسكرات في كل من الإمارات وتونس، ما يسمح بتبادل الخبرات بين المدربين واللاعبين، وعمل دورات تحكيمية بين البلدين للارتقاء بالمستوى الفني، واتفق الطرفان أيضاً على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لإعداد برنامج مشترك يشمل معسكرات داخلية وخارجية، وبطولات ودورات مشتركة، وهادفة لصقل المواهب.

وصرح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، بأن الإمارات تسعى جاهدة للارتقاء برياضة المبارزة في الوطن العربي والقارة الآسيوية، وأكد على أن جميع أفراد أسرة المبارزة حول العالم، لديهم نفس الاتجاه، بينما أعرب سفيان الشواشي، عن سعادته كونها أول مذكرة تفاهم يتم توقيعها مع الإمارات للارتقاء برياضة المبارزة لصالح كلا البلدين.

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