سباق جري خيري في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم «جري الشارقة الخيري» 10 الجاري، ويذهب ريعه لصالح مؤسسة القلب الكبير، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وشركة القدرة للخدمات الرياضية، وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات والجهات بالإمارة، لتبدأ وتنتهي أمام مسجد الشارقة.

تستهدف الفعالية 500 مشارك من مختلف الفئات العمرية، وأكد عيسى هلال رئيس المجلس أن الفعالية تقام ضمن مبادرات المجلس الخيرية في شهر رمضان، للتشجيع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، وقال: ستذهب رسوم الاشتراك لصالح مؤسسة القلب الكبير لدعم أعمالها الخيرية، وسينظم المجلس فعاليات وأنشطة أخرى خيرية على مدار أيام الشهر سيتم الإعلان عنها تباعاً.

وأكد محمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي أن الفعالية تشمل الجري لمسافات 2،5 كلم و5 كلم و10 كلم، ويحصل الفائزون في المراكز الأولى على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية من فئات المواطنين والفئة المفتوحة، والفئات العمرية المختلفة.

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