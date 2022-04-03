غدا .. مباراتان في افتتاح بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق مساء يوم غد الإثنين وحتى 20 أبريل الجاري منافسات النسخة التاسعة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم بمبارتين حيث تقام المنافسات على ملاعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، بتنظيم وزارة شؤون الرئاسة.

ويتطلع فريق مكتب الأمين العام للمحافظة على لقبه عندما يواجه دائرة القضاء، فيما تجمع المباراة الثانية كلا من نادي سيتي جولف ضد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وكانت القرعة قد سحبت يوم الأربعاء الماضي، حيث وضعت فرق مكتب الأمين العام، ودائرة القضاء، إضافة إلى نادي سيتي جولف، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من وكالة أنباء الإمارات "وام"، وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، إلى جانب مدارس الإمارات الوطنية، ومكتب البعثات الدراسية.

وتقام البطولة برعاية تسويقية من مجموعة اتصالات، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي.

وتلعب مباريات المجموعتين بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جوائز لأفضل لاعب والهداف وأفضل حارس مرمى وإداري أيضا.

من جانبه أشاد سعادة راشد سعيد العامري، رئيس اللجنة المنظمة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للبطولة، وقال : الرعاية والدعم المستمرين لسموه، يمنح البطولة والقائمين عليها دافعا كبيرا في سبيل دعم النشاط الرياضي وتعزيز قيم التواصل خلال الشهر الفضيل، مما يعكس تفاعل وزارة شؤون الرئاسة مع المبادرات المجتمعية في الدولة.

وأضاف: نتطلع إلى مواصلة الارتقاء بالبطولة التي حققت نجاحات عديدة في السنوات الماضية، مشيرا إلى تركيز اللجنة المنظمة على تعزيز مشاركة المجتمع في الرياضة عبر كرة القدم التي تعد اللعبة الشعبية الأولى.

وتوجه سعادة راشد سعيد العامري بالشكر إلى جميع المؤسسات والشركات الراعية للبطولة، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

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