رمضانية المؤسسات الحكومية بالشارقة تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق مساء اليوم فعاليات البطولة الـ23 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة 12 فريقاً يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة وذلك بالصالة الرياضية بنادي الثقة للمعاقين.

وتنطلق البطولة بمواجهة قوية بين هيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة التخطيط والمساحة بينما يتقابل في المباراة الثانية فريق هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مع الإدارة العامة للحرس الأميري وكانت القرعة قد أسفرت عن تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات، وتضم المجموعة الأولى دائرة الخدمات الاجتماعية، ودائرة التسجيل العقاري، ومجلس الشارقة للتعليم، ودائرة الموارد البشرية، بينما تضم المجموعة الثانية الإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية مدينة كلباء وجمعية الشارقة التعاونية وتضم المجموعة الثالثة فرق دائرة التخطيط والمساحة وهيئة مطار الشارقة الدولي والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

بطولة

من جانبه، أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة لتحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تهتم بتوفير الخدمات كافة لموظفي الحكومة مشيراً إلى أن الهدف منها تنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية في شهر رمضان المبارك، إذ تعد فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وفعاليات النادي مشيراً إلى أن النادي يفتح أبوابه يومياً لأعضائه لممارسة الأنشطة واستخدام مرافقه كما وجه ابن خادم الشكر إلى الجهات الراعية للبطولة ووسائل الإعلام التي لها دور كبير في تعريف المجتمع برسالة النادي وأهدافه.

كما أكد حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن اللجنة المنظمة للبطولة قد أعدت فرق عمل لكي تخرج البطولة بالصورة المطلوبة متمنياً من جميع الفرق المشاركة أن تسود الروح الرياضية في المنافسات وموجهاً الدعوة لوسائل الإعلام المختلفة للمشاركة في تغطية هذا الحدث كما وجه الدعوة إلى الجمهور لحضور الفعاليات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز