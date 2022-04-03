47.000.000 درهم.. جوائز «ناس» في 9 أعوام

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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انطلقت دورة ند الشبا الرياضية «ناس» بقوّة منذ نسختها الأولى في 2013، وبفضل توجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أصبحت علامة فارقة ورسخت موقعها بوصفها الحدث الرياضي الأكبر بالمنطقة، على صعيد تنوع ألعابها وجوائزها الضخمة والتي بلغت 47 مليون درهم في 9 أعوام.

وساهمت الدورة التي تقام سنوياً تحت شعار «قدرات لا حدود لها» في بث الطاقة الإيجابية وترسيخ روح وقيم التسامح بين فئات المجتمع من خلال المنافسات الرياضية التي تشمل كافة الفئات دون استثناء وتقدم مستويات عالمية.

ووفرت لعشاق الرياضة والنشاط البدني فرصة المشاركة في المنافسات الرياضية، كما وفرت للجمهور الفرصة لقضاء وقت ما بعد صلاة التراويح في متابعة منافسات رياضية حافلة بفنون اللعب وقوة الأداء، والفوز بجوائز يومية عديدة، وتعزيز التواصل الاجتماعي.

وبلغ مجموع الجوائز المالية التي حصل عليها الفائزون في مختلف الألعاب والمسابقات مع احتساب قيمة جوائز النسخة الحالية أكثر من 47 مليون درهم عبر 9 دورات، ما يعزز مكانة دورة ند الشبا الرياضية كأغلى دورة في المنطقة، ومنحت الدورة الأولى جوائز مالية قدرت بـ 3 ملايين درهم فيما ارتفعت قيمة الجوائز إلى 6 ملايين في النسخة الثانية ووصلت إلى 9.5 ملايين في الدورة الثالثة التي شهدت توزيع 11 سيارة فخمة على الجمهور، واستقرت القيمة المالية للجوائز عند الـ6 ملايين درهم من الدورة الرابعة إلى السابعة، وفي الدورة الثامنة وبحكم اقتصار الألعاب على 3 فقط بسبب الجائحة تم تخصيص ما يقرب عن مليون درهم للفائزين وفي الدورة الحالية رصدت اللجنة المنظمة 3.5 ملايين درهم للفائزين.

33 ألف مشارك

ووصل العدد الإجمالي للمشاركين في الدورة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، على مدار 8 نسخ الماضية إلى أكثر عن 33 ألف مشارك من الجنسين وذلك بداية من عام 2013، حيث انطلقت الدورة كأبرز حدث رياضي سنوي.

وشارك في النسخة الأولى 1500 متنافس، ليتضاعف العدد بالنسخة الثانية مع تخطي حاجز 3000 مشارك، و4 آلاف في كل من النسخة الثالثة والرابعة، و4500 في النسخة الخامسة، فيما بلغ عدد المشاركين في النسخة الخامسة 5 آلاف مشارك و 6 آلاف في الدورة السادسة حتى وصل في النسخة السابعة إلى 7000 مشارك من 90 جنسية، كما ارتفع عدد الرياضات ضمن برنامج الدورة في كل عام ليصل إلى 13 رياضة في النسخة السابعة في حين أقيمت المنافسات في 7 مناطق في مدينة دبي.

وألغيت الدورة في 2020 بسبب جائحة كوفيد 19 لكنها عادت في 2021 وسط تدابير وإجراءات صحية صارمة، حيث تم تقليص الألعاب إلى 3 فقط بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة.

وتأتي هذه الزيادة المتواصلة في أعداد المشاركين، مع شمولية في الفئات المشاركة حيث تتاح الفرصة لأصحاب الهمم للمشاركة في منافسات خاصة بهم أيضاً وتشهد سباقات الدراجات الهوائية والجري مشاركة مجتمعية واسعة.

الأولى

أقيمت الدورة الأولى عام 2013، بمشاركة 1500 رياضي محلي ودولي، تنافسوا في 5 بطولات، وهي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، سباق ند الشبا الدولي الأول للجري لمسافتي 5 و 10 كيلومترات، سباق ند الشبا للدراجات الهوائية لمسافة 70 كيلومتراً، والبادل تنس.

الثانية

شهدت النسخة الثانية ارتفاع عدد المشاركين إلى أكثر من 3 آلاف مشارك محلي ودولي، وارتفع عدد الألعاب الرياضية إلى 6، وذلك مع إضافة مسابقة الإسكواش إلى مسابقات: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، سباق الجري لمسافتي 5 و 10 كيلومترات، سباق ند الشبا للدراجات الهوائية لمسافة 70 كيلومتراً، والبادل تنس.

الثالثة

وفي النسخة الثالثة شارك 4 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات الذين تنافسوا في 7 رياضات: كرة قدم الصالات، كرة الطائرة، بادل تنس، الدراجات الهوائية لمسافة 70 كيلومتراً، والجري لمسافتي 5 و 10 كيلومترات، بالإضافة إلى منافسات القوس والسهم وكرة السلة على الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة، وهي الألعاب التي أقيمت للمرة الأولى في ذلك الوقت.

الرابعة

شارك في النسخة الرابعة 4 آلاف رياضي من الجنسين، تنافسوا في 7 رياضات مختلفة هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، القوس والسهم، الجري لمسافتي 5 و 10 كيلومترات وطواف ند الشبا للدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، إضافة إلى مباريات كرة قدم الهدف الخاصة بالمكفوفين، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية (الصم والبكم).

الخامسة

شارك 4500 رياضي من الجنسين في النسخة الخامسة، وارتفع عدد الألعاب الرياضية وقتها إلى 9 بطولات، وهي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، الجري لمسافتي 5 و10 كم، الدراجات الهوائية لمسافة 75 كلم، تحدي ناس الليلي لمسافة 5 كلم، المبارزة، وكرة قدم ذوي الإعاقة السمعية، وظهرت ألعاب جديدة للمرة الأولى منها المبارزة وتحدي ناس الليلي.

السادسة

شارك في النسخة السادسة أكثر من 6 آلاف رياضي من الجنسين، وبلغ عدد الألعاب الرياضية 11، وهي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، الجري لمسافتي 5 و10 كلم، الدراجات الهوائية للهواة والمحترفين، تحدي ناس الليلي للأفراد والفرق، كرة السلة على الكراسي المتحركة، الجو جيتسو، المبارزة، كرة السلة 3x 3، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، حيث تمت زيادة عدد الرياضات والمنافسات بما يتناسب مع تطور الدورة ونموها وانتشار تأثيرها، وكذلك لزيادة الاهتمام بالرياضات الجديدة التي تحقق انتشاراً جيداً في أوساط المجتمع وتساهم في تهيئة أفراده بدنياً وذهنياً.

وشهدت الدورة تنظيم المنافسات العربية للمرة الأولى، وهي منافسات كرة قدم الصالات في مصر بمشاركة 8 منتخبات أولمبية لثماني رياضات مطعمة بلاعبين كرة قدم، ومنافسات الكرة الطائرة في المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة 8 فرق من فرق الدوري الأردني الممتاز لكرة الطائرة.

السابعة

أقيمت النسخة السابعة في 2019 في 13 رياضة تشمل منافسات فردية وأخرى للفرق، وشارك فيها نحو 7000 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والجنسيات.

واحتفت النسخة السابعة بـ(عام التسامح) في دولة الإمارات من خلال تعزيز دورها الإنساني في الاهتمام بأصحاب الهمم وضم فئات جديدة من الجنسيات لتكون جزءاً فاعلاً منها عبر ضمّ لعبة الكريكت بهدف تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.

كما واصلت الدورة دعمها لأحلام الصغار من خلال إدراج فئات الناشئين والناشئات ضمن برنامج العديد من المسابقات مثل التزلج على الجليد والدراجات الهوائية والجوجيتسو وغيرها.

الثامنة

شهدت الدورة الثامنة مشاركة حوالي 3000 مشارك في 3 رياضات هي: الجري، الدراجات الهوائية والبادل تنس، وتم تقليص قائمة الألعاب ضمن الإجراءات الإحترازية بسبب جائحة كوفيد 19، كما أقيمت المنافسات بدون حضور جماهيري، مع تطبيق بروتوكولات دقيقة خاصة بكل رياضة من أجل توفير الحماية للمشاركين.

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