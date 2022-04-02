244 لاعباً في بطولة الجوجيتسو بدورة ند الشبا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تشهد بطولة الجوجيتسو، مشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات، يتنافسون غداً الأحد، في مجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الأكبر من نوعها، التي تنظم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ويشارك في البطولة 244 لاعباً من 40 دولة من مختلف قارات العالم، ويمثلون 27 نادياً، وتقام المنافسات على 5 أبسطة، ويتنافس المشاركون من الحاصلين على الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، ضمن 5 فئات، هي فئة الرجال 18 سنة فما فوق، وفئة الأساتذة 30 سنة فما فوق، للأوزان أقل من 62 كيلوغراماً، أقل 72، أقل من 85، أقل من 100، وفئة السيدات 18 سنة فما فوق، للأوزان أقل من 55 كيلوغراماً، أقل من 62، أقل من 72، أقل من 85، وفئة الناشئين 16 و17 سنة للحزامين الأزرق والبنفسجي في الأوزان أقل من 52 كيلوغراماً، أقل من 62، أقل 73، أقل من 85، وفئة الناشئات 16 و17 سنة للحزام الأزرق في الأوزان أقل من 44 كيلوغراماً، أقل من 52، أقل من 63، أقل من 75.

وتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب، كما هو معتمد في بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، كما يتم تطبيق الإصدار الأخير من قانون الاتحاد الدولي للجوجيتسو، في تحكيم وإدارة جميع مباريات البطولة.

وتنطلق الاثنين منافسات بطولة القوس والسهم، التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر حتى 5 الجاري، على أن تنطلق باليوم التالي، منافسات بطولة الكرة الطائرة في مجمع ند الشبا الرياضي، وبطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة، في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويقام سباق الدراجات الهوائية يومي 8 و9 الجاري، من أمام مركز الصقور للرياضات التراثية للمسافات 77 كيلومتراً، و40 كيلومتراً و20 كيلومتراً، وتقام منافسات سباق الجري لجميع الفئات لمسافات 4 و5 و10 كيلومترات، من نقطة الانطلاق والختام في مضمار الخيل بميدان.

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