ماروف يواجه بطل غينيا في «انطاليا غراند سلام للجودو» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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يواجه لاعب الجودو ماجوميدو ماروف اليوم بطل غينيا فوفانا مصطفاتو ضمن منافسات الوزن الثقيل بدور الـ 32 ببطولة انطاليا غراند سلام للجودو، فيما حظي لاعب منتخبنا الصاعد سعيد النقبي بالإشادة من خبراء الجودو من خلال مشاركته الأولى في البطولة حيث قدم أداء جيداً رغم خسارته أمام بطل الدومينيكان تورنال أنطونيو في وزن تحت 73 كغ، ووضح فارق الخبرة بين اللاعبين لترجح كفة أنطونيو الذي تأهل للمرحلة الثانية لملاقاة الأسباني لوكا سلفادور.

ونجح نوغزاري تاتالا في الفوز في مباراته الأولى في وزن تحت 81 أمام الكازاخستاني فلاديمير زولوف بعد لقاء قوي متكافئ، وتخطى الكرواتي المخضرم دروزيتا دومينيك الفائز بجائزة بطولة باكو غراند سلام 2021، وبطولة العالم للجودو للكبار في المجر 2021، وجائزة زغرب الكبرى في 2017، بالفوز المباشر (ايبون)، ولكنه خسر أمام البرازيلي شيميدت جيلهيرمي في الدور قبل النهائي.

وكانت الجولة الافتتاحية شهدت صدارة منتخب منغوليا برصيد ذهبية وفضية، وجاءت في المركز الثاني ومنتخبات الصين تايبيه وكندا، وجمهورية مولدوفيا والمجر برصيد ميدالية ذهبية، وتقام البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للجودو بمشاركة 525 لاعباً من 63 دولة من بينها 5 منتخبات عربية.

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