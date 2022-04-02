بطولة «الوفاء لزايد» الرمضانية للشطرنج تنطلق غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق غداً منافسات بطولة «الوفاء لزايد» الرمضانية للشطرنج السريع، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة سنوياً، عرفاناً للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتحظى النسخة الحالية بمشاركة قياسية، بلغت 210 لاعبين ولاعبات، يمثلون 31 جنسية. ويشارك في البطولة 23 لاعباً من حملة الألقاب، منهم 13 أستاذاً دولياً كبيراً، يتقدمهم نجم الإمارات سالم عبد الرحمن، والصربي إيغور ميلادينوفيتش، والكوبي والتر أرانسيبيا، والأذربيجاني نايديتش أركاديتش، والمصري أحمد عدلي.

ووجّه نادي دبي للشطرنج والثقافة، الدعوات للهيئات والأندية الشطرنجية بالدولة، لحضور حفل الافتتاح، وقام بإسناد مهام رئاسة الحكام، للحكم الدولي سعيد يوسف شكري.

بطل الربيع من ناحية أخرى، توج الفلبيني فرانسيس ايروين ديماروكوت بلقب بطولة الربيع للشطرنج، محققاً 8 نقاط، متساوياً مع مواطنه نيلمان لاغوتين، ومتفوقاً عليه بفارق كسر التعادل. وحل في المركز الثالث أستاذ الاتحاد الدولي أحمد فريد، يليه الأستاذة المرشحة روضة السركال، وحل خليفة عيسى البلوشي خامساً. وفاز بجائزة أفضل لاعب تحت 18 سنة، هزاع صالح، وفاز الهندي داكش جين بجائزة أفضل لاعب تحت 12 سنة، شارك في البطولة 146 لاعباً ولاعبة من 16 دولة، وحظيت بمشاركة متميزة من أندية أبوظبي والعين ورأس الخيمة والفجيرة، ومراكز الشطرنج في الدولة، بالإضافة لنادي دبي منظم البطولة، وأدار المنافسات الحكم والمنظم الدولي سعيد يوسف شكري، وعاونه الدولي جمال قاسم، والدولي مارسيل أوغوستو، والحكم المحلي ماجد العبدولي، والحكم المحلي علي عبد العزيز.

أعرب المهندس نجيب صالح عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، رئيس الجهاز الفني، عن سعادته بالعدد الكبير من المشاركين، ومشيداً بالمستوى الفني القوي الذي شهدته البطولة في جولاتها التسع، وأكد حرص نادي دبي للشطرنج والثقافة، على تنظيم مختلف الأحداث الشطرنجية، ما يتيح مشاركات عدد أكبر من الفئات في المسابقات، والتنافس لرفع التصنيف الدولي.

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