نافارو يمثل «بادل سكوير عجمان» في بطولة عالمية

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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شارك الإسباني باكيتو نافارو، المصنف الثالث عالمياً، في بطولة البادل تنس العالمية بشعار نادي بادل سكوير بعجمان، الذي يرعى اللاعب العالمي الشهير منذ يناير 2022، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها «نافارو» بقميص يحمل اسم النادي وشعار عجمان.

وعبّر سعود المندوس رئيس مجلس إدارة نادي بادل سكوي، عن سعادته أن يخوض باكيتو بطولة من البطولات العالمية الكبرى مرتدياً شعار إمارة عجمان والنادي، في إطار الترويج السياحي للإمارة، وقال: توجد أبعاد أخرى لمشاركة نافارو بشعار عجمان ونادي بادل سكوير، في البطولة، وتكمن في استمرار دعمه خطط وجهود النادي المبذولة في نشر اللعبة وتطويرها للوصول بها إلى أعلى المستويات من خلال رعاية وإشراك أفضل نجوم العالم والمصنفين الأوائل في البادل تنس في تنمية اللعبة على المستوى المحلي.

وقال فارس المندوس، الرئيس التنفيذي لنادي بادل سكوير بعجمان: رعاية النادي للاعب عالمي مثل نافارو بدأت تؤتي ثمارها من خلال المؤشرات التي نراها على صعيد الترويج للنادي، وزيادة عدد ممارسي البادل تنس في عجمان من المواطنين والمقيمين.

ويذكر أن نادي بادل سكوير هو أول مشروع ونادٍ رياضي متكامل في الإمارات يضم ملاعب مغلقة مشيدة وفق أعلى المواصفات والمعايير وتتطابق مع الشروط الرسمية والعالمية ويمثل إضافة للبادل تنس في عجمان، وتتضمن المنشآت 4 ملاعب تتماشى مع معايير بطولة العالم للبادل تنس، ملحقاً بها غرف ملابس مجهزة للاعبين ومنطقة للإحماء.

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