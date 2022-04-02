16 فريقاً في «رمضانية حكومة عجمان» للطائرة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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تنطلق في الرابع من شهر رمضان النسخة الأولى من بطولة كرة الطائرة (عجمان 2022) التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

يشارك في البطولة 16 فريقاً من مختلف الفئات، وتقام بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي بملعب مركز شباب عجمان في مشيرف.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، وتضم الأولى فرق شباب الجلاء واونلي فريش والمتميز والتسامح، والثانية الملك والصقور وكوماندوز وشباب الشارقة، والثالثة الفهود والدفاع المدني والأكاديمية الأولمبية وشباب دبي، والرابعة النصر والأكارم وأبطال الطائرة والشباب، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين إلى جانب الميداليات الملونة ويتوج صاحب المركز الأول بكأس البطولة والميداليات الذهبية ويحصل على 10 آلاف درهم.

وكشفت اللجنة المنظمة العليا عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحافي أمس وقدم عبد العزيز عبد الله مدير الدورة شرحاً وافياً عن البطولة بحضور حكم الطائرة الدولي محمد أحمد الشامسي رئيس اللجنة الفنية للبطولة والكابتن محمد صادق المشرف العام على البطولة بالإضافة إلى منسقي الفرق، وتقام المنافسات بنظام المجموعات من دوري من دور واحد في المرحلة الأولى التي يتأهل منها الأول والثاني من كل مجموعة، فيما تلعب مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي بنظام خروج المغلوب وصولاً للمباراة النهائية

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