أبوظبي تستضيف «عربية الرجبي» للمرة الأولى

المصدر: دبي - العوضي النمر

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وافق المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرجبي على إقامة البطولة العربية الثامنة للرجال والثالثة للسيدات لسباعيات الرجبي بمدينة أبوظبي للمرة الأولى، وتحدد موعدها في فبراير 2023، وتقرر إقامة البطولة العربية للأندية فئة 15 لاعباً بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية المصرية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرجبي عبر تقنية الفيديو، برئاسة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، بحضور خالد ببو رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، وعارف بلخيرية نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الجامعة التونسية، وعبدالله الجمال نائب رئيس الاتحاد العربي الأمين العام للاتحاد اللبناني للرجبي، وربيع المصري رئيس اللجنة الفلسطينية، وحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد العربي، ونزار مهران المدير الإداري ومنسق الاجتماع، بالإضافة إلى الدكتور شادي عبدالعزيز مستشار رئيس الاتحاد العربي لشؤون الاتحادات مدير إدارة الرياضة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويوسف الخفاجي رئيس شركة PRO شريك الاتحاد العربي، وطارق الحاج المدير التنفيذي للشركة

خبرة

وأشار قيس الظالعي إلى الاستفادة من خبرة الدكتور شادي عبدالعزيز مستشار رئيس الاتحاد العربي لشؤون الاتحادات، في التنظيم والإدارة، وإلى النجاح الكبير الذي تحقق عند إقامة البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال العام الماضي في ظل انتشار «كورونا» ووجود ما يقارب 300 لاعب ولاعبة بلا أي حالة إيجابية، نظراً لتطبيق الفقاعة الطبية، وكان للدكتور شادي عبدالعزيز جهد ملموس وواضح في هذا الشأن.

وتم استعراض المستجدات المتعلقة بالرعاية والفوائد المالية، حيث استعرض يوسف الخفاجي والمدير التنفيذي لشركة PRO برو ما تم بالبطولة العربية السابعة بتونس، وأوضح أن التأخير في التعاقد مع عدم إمكانية التنسيق المسبق مع الاتحاد والدولة المستضيفة أدى لعدم تحقيق تسويق البطولة بالشكل المناسب.

وقام قيس الظالعي بالاستفسار من خالد ببو رئيس الاتحاد الأفريقي للرجبي عن ما تم بخصوص عودة الجامعة الملكية المغربية للرجبي إلى نشاطها، وأفاد ببو أنه لم يتم استيفاء اللازم الذي يؤهلها لعودتها لعضوية الاتحاد الأفريقي، فيما تم تكليف المدير التنفيذي حمدان سليمان، والمدير الإداري نزار مهران، بإرسال الدعوات الخاصة بالمشاركة بالبطولة العربية الأولى للأندية، بالإضافة إلى دراسة الاقتراحين المعروضين المتعلقين بتنظيم البطولة وعدد الفرق المشاركة واختيار الأنسب، ثم عرضه على اجتماع اللجنة التنفيذية الشهر المقبل.

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