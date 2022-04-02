«طوفان 21» و«تواق 13» بطلا «شراعية دبي 22 قدماً»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توج القارب «طوفان 21» لمالكه أحمد إبراهيم المرزوقي وبقيادة النوخذة الشاب زايد الظاهري، بطلاً لفئة الشباب تحت 21 عاماً، سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على شواطئ جميرا، ونال «تواق 13» لمالكه سلطان حمد الحمادي وبقيادة النوخذة الصاعد فهد معيوف المركز الأول لفئة الناشئين تحت 16 عاماً.

وحقق الحدث الكبير نجاحاً فنياً وتنظيمياً من خلال مشاركة ما يصل إلى 40 قارباً اصطفت جميعها في خط البداية قبالة نخلة جميرا قبل إعطاء إشارة البداية، لتصل جميعها بسلام وبسرعات متفاوتة إلى خط النهاية في شواطئ جميرا قرب مراسي بي أند أو ومرفأ الصيادين (جميرا 4)، حيث أبحرت القوارب مسافة تزيد على 5 أميال بحرية في ظروف متقلبة بسبب حالة البحر.

ونجح القارب طوفان 21 في التقدم على جميع القوارب منتزعاً المركز الأول فئة الشباب، تاركاً المركز الثاني للقارب «مفارج 131» لأكاديمية أبوظبي البحرية بقيادة النوخذة إبراهيم صالح الحمادي، فيما حل ثالثاً القارب «بينونة 2» لأحمد المرزوقي بقيادة النوخذة سيف سلطان الظاهري.

واحتل المركز الثاني لفئة الناشئين القارب «ذيبان 88» لسالم علي القبيسي وبقيادة ابنه النوخذة طارش، ونال القارب «جره 137» لمنصور الحمادي بقيادة ابنه حمد المركز الثالث.

وجرت مراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاث الأولى في فئتي الشباب والناشئين بحضور كل من محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والمقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، وأحمد السويدي مشرف السباق.

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