منتخب الصالات والعراق بتصفيات آسيا الثلاثاء

المصدر: (الفجيرة - البيان الرياضي)

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اكتمل عقد منتخبات غربي آسيا المشاركة في التصفيات الآسيوية لكرة الصالات في الفجيرة المؤهلة إلى كأس آسيا المقررة في الكويت بوصول المنتخب اللبناني، فيما تسلم الوفد الآسيوي صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة التي تستضيف المنافسات. ويبدأ «الأبيض» مشواره في البطولة بمواجهة العراق بالمجموعة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، ويلعب في اليوم نفسه لبنان مع عُمان، والسعودية مع فلسطين بالمجموعة الأولى.

وأكد خميس الشامسي مشرف منتخب الإمارات جهوزية «الأبيض» لخوض المنافسات، وقال: نعتبر الحماهير اللاعب رقم واحد في تشكيلة المنتخب، وأشار إلى أن الإعداد للتصفيات بدأ منذ 19 شهراً وتضمن 6 تجمعات وقال: لعبنا 17 مباراة تجريبية ومن بينها مباريات ودية دولية آخرها مع منتخبي اليابان وفلسطين .

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