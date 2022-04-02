مربط دبي يتألق في بطولة مربي الخيول العربية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز مربط دبي للخيول العربية كل أنواع المعادن النفيسة من ذهب وفضة وبرونز ولقبين متميزين في ختام بطولة العرب لمربي الخيول العربية التي اختتمت مؤخراً.

وتم تتويج مربط دبي بلقبين قيمين أولهما لقب كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بعد إحرازه أعلى مجموع نقاط في البطولة 92.3 وكان من نصيب المهرة دي سناين وهي من الفحل ورتكس والفرس دي سينية. ثم نال مربط دبي لقباً ثانياً، هو لقب كأس جمعية الإمارات للخيول العربية لأعلى مجموع نقاط في موسم 2021-2022 لفئة الأفراس المخصص للملاك والمربين، بمجموع 93.5 نقطة وكان من نصيب الفرس دي عفاف، وهي من الفحل فراسيرا ماشار والفرس إيه إس إي أرينا إكسبريس.

نجمة المهرات

المهرة دي سناين كانت نجمة المهرات بعمر السنة، بهيمنتها على المنافسات وإحرازها المركز الأول وذهبية مربط دبي في البطولة، وفي الفئة نفسها تمكنت رفيقتها المهرة دي تيماء، وهي من المنتج العالمي الجديد الفحل دي سراج والفرس دي أزلية، من إحراز اللقب البرونزي، فيما تمكن المهر دي نشاب، من نيل اللقب الفضي لبطولة المهور بعمر السنة.

ويعتبر الإنجاز الجديد للمربط ، في أولى دورات بطولة العربي لمربي الخيول العربية وختام الموسم المحلي بشقيه من البطولات المحلية والدولية، تتويجاً لإنجازات متوالية جدد خلالها المربط عهده بالمركز الأول في أقوى البطولات، وعزز أرقامه القياسية في الإنتاج والإنجاز معاً، كما حصد خلالها العديد من الألقاب.

مسك الختام

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز الذي حققته خيول المربط في بطولة العرب الأولى لمربي الخيول العربية، بإحرازه ثلاثة ألقاب ملونة ولقبي أفضلية، معتبراً البطولة نسخة تجريبية يتوقع أن تستقطب مشاركات خارجية مكثفة مستقبلاً.

وقال التوحيدي:«حرصنا أن نرفع مستوى المنافسات في النسخة الأولى من البطولة، وقد تحقق لنا ذلك، مما عزز من نجاح البطولة وقد تميزت بمستوى تنظيمي جيد». وأضاف التوحيدي:«سعادتنا كبيرة بنيل اللقبين المتميزين والغاليين، واللذين يعتبران مسك ختام موسم حافل بالإنجازات. وتهانينا لكل المربين والملاك من المرابط الشقيقة الذين ساهموا في إنجاح هذا الموسم وتطوير الإنتاج الوطني الذي يقود اليوم المسيرة العالمية».

بدوره عبر عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بحصيلة المربط في البطولة، مؤكداً أنها حققت المنتظر منها، وتميزت بمتانة التنظيم، فضلاً عن مستوى التنافس القوي، كما اعتبر المرزوقي البطولة إضافة جيدة لسلسلة البطولات المقامة في الإمارات والتي ستقدم صفحات متميزة في دوراتها المقبلة.

وقال المرزوقي:«نحن سعداء حقاً بحصيلة هذا الموسم الذي حالفنا فيه التوفيق بإنتاج جديد بمواصفات عالمية تبشر بمزيد من الإنجازات الوطنية في المحافل الدولية، وتعميق عملية تطوير الخيل العربية الأصيلة، وهو ما يشكل أهم الأهداف السامية لمربط دبي للخيول العربية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز