طائرة شباب الأهلي بطلاً لدوري الأشبال (ب)

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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توّج شباب الأهلي، بطلاً لدوري الطائرة للأشبال (ب)، بقيادة المدرب شريف عبد الرازق، والإداري منصور عبد الله، ومعهما الطبيب علي موسى العمري.

وتمكن شباب الأهلي خلال الدور التمهيدي، من الفوز على من الجزيرة والعين والوصل، وفي الدور النهائي فاز على الرمس، الذيد، اتحاد كلباء والنصر، وتضم قائمة الفريق: محمد حسين، علي راشد محمد، مايد علي، حسام الزفتاوي، عمر يوسف محمد، فهد يوسف محمد، حمدان ربيع، حمدان سعيد، راشد عبد الله، فاضل موسى، أحمد الشحي، أحمد خميس، ماجد منصور، سيف سالم، يوسف سالم، راشد سعيد، أحمد محمود، حسين علي مهدي ومحمد حسين.

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