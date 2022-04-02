«الشقي» لحمدان بن محمد بطل «أريلة للشراعية 60 قدماً»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أحرز المحمل «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،، لقب سباق «أريلة» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أول من أمس، بالعاصمة أبوظبي، وأقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بمشاركة عدد كبير من المحامل والبحارة من مختلف إمارات الدولة.

وجاء تتويج «الشقي» بلقب السباق بعد أن تفوق على منافسيه كافة، بينما احتل محملا الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، «حشيم» و«الظفرة» المركزين الثاني والثالث في السباق.

وأسفرت بقية نتائج السباق عن حلول «التبر» لراشد محمد راشد بن غدير في المركز الرابع، فيما حل في المركز الخامس «الوصيف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسادساً «مهاجر» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وفي المركز السابع «هداد» لأحمد سعيد سالم الرميثي، وثامناً «مربك» لسالم سعيد الرميثي.

بينما جاء في المركز التاسع «نمران» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعاشراً «السرب» للحر راشد خادم المهيري. وشهد السباق منافسة شديدة بين المحامل المشاركة خصوصاً وأن سباقات فئة 60 قدماً تعد من أقوى السباقات البحرية للمحامل الشراعية.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ماجد عبد الله المهيري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وماجد عتيق المهيري رئيس اللجنة المنظمة للسباق وخليفة راشد الرميثي مشرف السباقات الشراعية التراثية في النادي.

تهنئة

من جهته، وجّه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعضو المنتدب التهنئة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على فوز المحمل الشقي بلقب سباق أريلة، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة للتراث البحري الأصيل هو سبب الزخم الكبير الذي تعيشه هذه الرياضة.

كما وجه التهنئة للفائزين والمشاركين في السباق، مؤكداً أنه لا خاسر في هذا المحفل الرياضي التراثي الكبير، وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع فيما هو قادم من سباقات.

يذكر أن إجمالي جوائز سباق «أريلة» للمحامل فئة 60 قدماً بلغت 4 ملايين درهم، إضافة إلى ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الأولى.

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