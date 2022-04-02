زايد الطاهر بطلاً لدولية الشارقة للشطرنج الكلاسيكي

المصدر: الشارقة-البيان الرياضي

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اختتمت، أول من أمس، بطولة مارس «خطط وفكّر» الدولية للشطرنج الكلاسيكي لفئتي تحت 18 عاماً وتحت 12 عاماً، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 119 لاعباً ولاعبة من 18 دولة، بحضور بطلة العالم للسيدات البلغارية أنطوانيتا ستيفانوفا.

وشهد حفل الختام وتكريم اللاعبين جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج والأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

‎وتمكن لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الموهوب زايد سلطان الطاهر من الظفر بلقب بطولة تحت 18 عاماً بعد تحقيقه لست نقاط ونصف من أصل سبع جولات.

وفي بطولة فئة تحت 12 عاماً تمكن اللاعب الهندي سافين سافار لاعب أكاديمية الشارقة الدولية من تحقيق لقب البطولة بالعلامة الكاملة.

وبعد نهاية التكريم احتفل جميع الحاضرين بذكرى افتتاح أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج والتي أكملت عامها الثالث، وتم تقطيع الكيك المزين بشعار الأكاديمية وسط فرحة كبيرة للاعبي الأكاديمية واللاعبين المشاركين في البطولة.

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