«البادل تنس» تدشّن منافسات «ند الشبا» الليلة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتحت شعار «قدرات لا حدود لها»، تنطلق اليوم منافسات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم وتقام منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي، وتدشّن بطولة البادل تنس المنافسات التي تستمر حتى 18 أبريل الجاري.

وأنهت اللجنة المنظّمة كافّة التجهيزات لاستقبال الرياضيين والجمهور يوميًا من بعد صلاة التراويح للاستمتاع بالمنافسات الرياضية الحافلة وفنون اللعب وقوة الأداء والفوز بالجوائز اليومية العديدة وتعزيز التواصل الاجتماعي وسط أجواء رمضانية رائعة.

حيث ينتظر الجمهور الذي سيتواجد للتشجيع العديد من المفاجآت حيث سيتم إجراء سحوبات يومية وتوزيع جوائز قيمة في مقدمتها 4 سيارات «فورد» إنتاج 2022 مقدمة من شركة الطاير للسيارات، كما يتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز مالية قيمة تبلغ قيمتها أكثر من 3 ملايين و 500 ألف درهم ستقدم للفائزين في النسخة التاسعة من الدورة.

ويتضمن برنامج منافسات الدورة 8 رياضات فردية وجماعية تقام على مدار 17 يومًا وتتوزع في مجمع ند الشبا الرياضي والمناطق المحيطة به، وكذلك في نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث تقام بطولات الكرة الطائرة، والبادل تنس، والجوجيتسو، والقوس والسهم، داخل مجمع ند الشبا الرياضي، فيما تقام منافسات كرة السلة بالكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم.

ويقام النهائي في مجمع ند الشبا الرياضي، وتقام منافسات سباق الجري لجميع الفئات لمسافات 4 و5 و10 كيلومترات من نقطة الانطلاق والختام في مضمار الخيل بميدان، كما يقام سباق الدراجات الهوائية أمام مركز الصقور للرياضات التراثية ويمتد لمسافة 77 كيلومترًا، وستمتد فئة كبار السن لمسافة 40 كيلومتراً، وفئة أصحاب الهمم لمسافة 20 كيلومترًا، فيما يقام سباق سبارتن ناس الليلي في المنطقة المفتوحة بجوار مجمع ند الشبا الرياضي.

برنامج

وتستمر بطولة البادل تنس خلال الفترة من اليوم إلى 17 أبريل، فيما تقام بطولة الجوجيتسو غداً، وتنطلق بطولة القوس والسهم بعد غدٍ وتختتم يوم الثلاثاء 5 أبريل، وتنطلق يوم الأربعاء 6 أبريل بطولتا الكرة الطائرة التي تستمر حتى يوم 18 أبريل وكرة السلة بالكراسي المتحركة التي تختتم يوم 16 أبريل، ويقام سباق الدراجات الهوائية يومي الجمعة والسبت 8 و9 أبريل، فيما يقام سباق الجري يوم الخميس 14 أبريل ويقام سباق سبارتن ناس الليلي يوم السبت 16 أبريل.

33 ألف مشارك في 8 سنوات

ساهمت الدورة على مدار 8 سنوات في استقطاب أكثر من 33 ألف رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات من الهواة والمحترفين للمشاركة في منافسات الألعاب الرياضية المتنوعة التي ساهمت في نشر ممارسة رياضات جديدة وظهور جيل من الرياضيين الواعدين في مختلف الرياضات.

انطلقت الدورة في العام 2013 وشارك في النسخة الأولى 1500 رياضي ورياضية، ليزداد عدد المشاركين عاماً بعد آخر حتى وصل في النسخة السابعة إلى 7000 مشارك من 90 جنسية، كما ارتفع عدد الرياضات ضمن برنامج الدورة في كل عام ليصل إلى 13 رياضة في النسخة السابعة في حين أقيمت المنافسات في 7 مناطق في مدينة دبي.

في العام 2021 وبسبب جائحة كوفيد 19 والإجراءات الاحترازية تم تنظيم النسخة الثامنة من الدورة بمشاركة قرابة 3000 مشارك من مختلف الأعمار والجنسيات تنافسوا في ثلاث رياضات هي: الجري، الدراجات الهوائية والبادل تنس، كما أقيمت المنافسات بدون حضور جماهيري، مع تطبيق بروتوكولات دقيقة خاصة بكل رياضة من أجل توفير الحماية للمشاركين.

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