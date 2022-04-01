«أبيض الصالات» يواصل تحضيرات التصفيات الآسيوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يواصل منتخبنا الوطني لكرة الصالات تحضيراته النهائية في معسكره الداخلي في إمارة الفجيرة، لخوض التصفيات الآسيوية لكرة الصالات، التي تستضيفها الفجيرة للفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري، والمؤهلة لبطولة كأس آسيا 2022 في دولة الكويت.

وضمن برنامج التحضيرات، خاض منتخبنا، أمس، مباراة ودية أمام منتخب اليابان على ملعب صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وانتهت لصالح المنتخب الضيف بنتيجة ( 2 – 1 ).

وأشاد المدرب الوطني عبدالرؤوف المرزوقي بأداء اللاعبين أمام المنتخب الياباني، والذي يُعد أحد أفضل المنتخبات القوية في آسيا، وبأجواء المباراة التي شهدت إثارة كبيرة، مشيراً إلى أن التحضيرات النهائية للمنتخب تسير كما مخطط لها، ونكتسب منها العديد من الفوائد، خاصة المتعلقة بالأداء الفني وطريقة لعب المنتخب.

وتستضيف دولة الإمارات تصفيات منطقة غرب آسيا، والتي تضم المجموعة الأولى (لبنان، السعودية، فلسطين، عمان)، والمجموعة الثانية (الإمارات، البحرين، العراق)، وتتنافس المنتخبات في المجموعتين على الفوز بخمسة مقاعد في النهائيات، حيثُ يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى النهائيات، في حين تقام مباراة ملحق بين الفريقين الحاصلين على المركز الثالث في المجموعتين الأولى والثانية، من أجل تحديد الفريق الحاصل على البطاقة الخامسة.

ويستهل منتخبنا مشواره في التصفيات يوم 5 أبريل الجاري بملاقاة منتخب العراق، وفي المباراة الثانية يلتقي مع منتخب البحرين يوم 6 من الشهر ذاته.

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