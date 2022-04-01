«رياضة قبل الإفطار» في 21 موقعاً بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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للعام السابع على التوالي، ينظم مجلس الشارقة الرياضي «رياضة قبل الإفطار»، خلال شهر رمضان الكريم، وهى فعالية مجتمعية، تقام بإشراف إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمشاركة مع الأندية لمختلف الجنسيات والأعمار، لدعم ثقافة الرياضة كأسلوب حياة وكوسيلة لرفع معدلات الصحة واللياقة البدنية.

وخصص المجلس 21 موقعاً في الإمارة وهى: مسرح المجاز ومحمية واسط وكورنيش الشارقة والقرائن والحزام الأخضر والرحمانية (من 7 إلى 28 أبريل)، وكورنيش مدينة كلباء (11و12 و13و18 و19 و20 و21 أبريل)، وخورفكان بنادي خورفكان (من 5 إلى 27 أبريل) .

وعلى الكورنيش (4 و6 و17 و21 أبريل ) والنحوة (10 أبريل) وملاعب شروق (12 و28 أبريل) والمسرح الروماني (19 أبريل) ومسار برج الرابي (24 أبريل) وشيص (26 أبريل).

وفي مدينة دبا الحصن بجوار سارية العلم على الكونيش أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وفي حديقة مليحة والمدام وصالة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة طوال أيام الشهر، فيما خصصت حديقة البطائح العامة ثلاثة أيام أسبوعياً، وفي ممشى نادي الحمرية من السبت إلى الخميس كل أسبوع.

تأكيد

وأكد محمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي بالمجلس أن رياضة قبل الإفطار من الفعاليات المتميزة، التي يحرص المجلس على تنظيمها في الشهر الفضيل كل عام للتوعية بأهمية الرياضة في حياة كل فرد، وشهدت إقبالاً كبيراً في السنوات الست الماضية من مختلف الفئات والأعمار.

مما أعطى للإمارة وسكانها واجهة جميلة على الصعيدين السياحي والدعائي، وأشار إلى أن النشاط الرياضي الذي ستشمله الفعالية سيكون متنوعاً، ليغطي كل الاهتمامات والرغبات، وسيتم انتقاؤه بمعرفة الجهة المنظمة في كل موقع.

وأضاف: نحرص في المجلس على تهيئة المواقع للمشاركين بشكل مميز، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة والأندية بالإمارة في مختلف المدن والمناطق بالإمارة، وفتح باب المشاركة لجذب أكبر عدد من ممارسي الرياضة خلال الشهر الكريم، وختم بدعوة كل المواطنين والمقيمين، ومحبي الرياضة، للمشاركة والمواظبة عليها حتى تتحقق من الفعالية أكبر فائدة لكل فئات المجتمع.

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