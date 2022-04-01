الجوجيتسو يكمل تحضيرات «ناس»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن استكمال استعداداته للمشاركة في النسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية 2022 «ناس» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في الفترة من غدٍ وحتى 18 أبريل الجاري، حيث ينظّم الاتحاد بطولة الجوجيتسو على أرض مجمّع ند الشبا الرياضي بعد غدٍ.

ومنذ الإعلان عن دورة ند الشبا الرياضية، سجّلت بطولة الجوجيتسو إقبالاً لافتاً على التسجيل وسيخوض اللاعبون المشاركون النزالات حسب القوانين المعمول بها في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وتعليقاً على البطولة، قال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تحظى دورة ند الشبا بقاعدة جماهيرية كبيرة ومكانة مميزة على أجندة الفعاليات الرياضية الوطنية نظراً لتنوّع الفعاليات الرياضية التي تحتضنها، وهو الأمر الذي لمسناه في الإقبال المذهل على المشاركة في بطولة الجوجيتسو.

وتوفر البطولة فرصة قيّمة بالنسبة للاعبين لتعزيز خبرتهم وصقل مهاراتهم لمواصلة عطائهم خلال الموسم، وتقدّم لهم فرصة استكمال الاستعدادات قبل الاستحقاقات المقبلة، وتسلّط البطولة الضوء في الوقت ذاته على أهمية رياضة الجوجيتسو وقيمها النبيلة، خاصةً من حيث تزامن انطلاقة البطولة مع بداية شهر رمضان المبارك. وكلنا ثقة بأن أبناءنا وبناتنا سيحققون استفادة كبرى من خلال المشاركة».

حرص

من جانبه قال خالد العولقي المشرف على رياضة الجوجيتسو في نادي بني ياس: «حرصنا على المشاركة في بطولة الجوجيتسو في دورة ند الشبا الرياضية بالنظر لتوقيتها المثالي قبل انطلاقة العديد من الاستحقاقات المحلية بما في ذلك دوري رئيس الدولة خلال شهر رمضان المبارك. علاوةً على ذلك، تمثّل هذه البطولة فرصةً مثالية لتحفيز اللاعبين على مواصلة نشاطهم البدني خلال شهر رمضان، بما ينسجم مع قيم الشهر الفضيل».

وتقام منافسات بطولة الجوجيتسو في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، ويتم التنافس ضمن 5 فئات و4 أوزان، هي الرجال (18 سنة فما فوق) والأساتذة (30 سنة فما فوق) والسيدات (18 سنة فما فوق) لحملة الحزام الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والناشئين (16 – 17 سنة) من حملة الحزام الأزرق والبنفسجي، والناشئات (16 – 17 سنة) من حملة الحزام الأزرق.

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