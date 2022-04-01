منتخبنا في «أنطاليا غراند سلام للجودو» في تركيا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تنطلق صباح الجمعة بطولة أنطاليا غراند سلام للجودو في تركيا، بمشاركة 531 لاعباً ولاعبة من 64 دولة، من بينهم 5 منتخبات عربية هي الإمارات، المغرب، لبنان، العراق واليمن، ويترأس بعثة منتخبنا ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم 5 لاعبين، في مقدمتهم الصاعد سعيد النقبي، الذي يشارك لأول مرة في بطولة دولية خارجية في وزن تحت 73 كغ، لمزيد من الاحتكاك والوقوف على المستويات العالمية المشاركة في منافسات البطولة الكبرى، بعد فوزه مؤخراً بذهبية البطولة العربية في الأردن.

وتضم القائمة ماجد معروف الفائز بذهبية البطولة العربية للجودو في الأردن في وزن فوق 100 كغ، ونوغزاري تاتالا الفائز بذهبية وزن تحت 81 كغ، وجورام شفيلي (21 سنة)، الذي يشارك في وزن تحت 66 كغ، وفي الاحتياط جريجوريان أرام لاعب تحت 90 كجم.

وأجرى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو اتصالاً هاتفياً بناصر التميمي للاطمئنان على جاهزية المنتخب قبل بدء مباريات الدور التمهيدي، وثمن مشاركة الصاعد سعيد النقبي بعد النتائج الإيجابية، التي حققها خلال الفترة الماضية على كافة المستويات، متمنياً له التوفيق.

ويشهد الدور التمهيدي مشاركة أبرز أبطال البطولات الأخيرة، يتقدمهم لاعبو المنتخب الفرنسي وصيف بطولة باريس، ومنتخب منغوليا الثالث، وجورجيا الرابعة، وبلجيكا خامس الترتيب العام.

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