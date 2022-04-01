محمد المر: الهيئة تعزز نجاح برامج تطوير ألعاب القوى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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زار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، مقر اتحاد ألعاب القوى في دبي، للاطلاع على خططه الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وسبل تنفيذها على أرض الواقع.

وكان في استقباله الدكتور محمد عبد الله المر رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء المجلس، وأكد الشيخ سهيل بن بطي وجود اهتمام كبير بألعاب القوى في المرحلة المقبلة، مع دعم تطوير اللعبة والاعتناء بالمواهب، والإعداد الأمثل لهم، للوصول إلى أفضل المستويات، وتمثيل الدولة في المحافل الخارجية.

وتوجه الدكتور اللواء محمد عبد الله المر بالشكر إلى الشيخ سهيل بن بطي، على زيارته، وقال: الهيئة تعزز نجاح برامجنا في ألعاب القوى، وهذا الاهتمام من الهيئة العامة للرياضة يعكس الجهود الكبيرة التي تضطلع بها لدعم الاتحادات، وتنفيذ برامجها الرامية لتعزيز المواهب وتطوير المستوى الفني، ورفع القدرات وتوفير المعطيات التي تمكن الأندية من المساهمة في عملية التطور.

وأضاف: مجلس إدارة اتحاد القوى بالتعاون مع الأندية يسعى لتنفيذ البرامج الداعمة للأنشطة والمسابقات على جميع المستويات، ضمن الخطة الاستراتيجية الرامية للوصول باللعبة إلى آفاق أفضل، تعزز مكانتها الكبيرة وقدراتها التي تمنحها فرصة المنافسة على أفضل المراكز في الاستحقاقات الخارجية.

وقال: تضطلع الهيئة العامة للرياضة بدور ريادي ومؤثر في توفير البيئة المناسبة، التي تعزز قدرات الرياضيين والارتقاء بمهاراتهم، ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها مساعدة الاتحادات الرياضية على تحقيق الأهداف المرسومة ضمن الاستراتيجية المقررة لكل اتحاد، واتحاد ألعاب القوى يدرك جيداً أهمية الدور الذي ينتظره في الوصول بهذه اللعبة إلى أفضل المخرجات، والتي تمكنه من تحقيق أهدافه برفع رايات الوطن في مختلف الميادين الإقليمية والقارية والدولية، بالتعاون والتشارك مع جميع الأطراف لا سيما الأندية، التي تتفاعل بطريقة إيجابية مع توجهات الاتحاد ورؤيته للتطور، وبالعمل والتعاون معاً سننجح في بلوغ الأهداف المرجوة.

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