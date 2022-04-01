شباب الأهلي بطلاً لدوري الأشبال «أ» للكرة الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج شباب الأهلي، بطلاً لبطولة دوري الكرة الطائرة للأشبال (أ)، قبل الجولة الأخيرة من البطولة، بعد فوزه على النصر، ليبقى الفريق بلا خسارة طوال الموسم الجاري.

وقال عيسى سيد خليل الهاشمي إداري فريق الأشبال للطائرة بشباب الأهلي، إن التتويج باللقب جاء نتيجة طبيعة الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الإدارة لفريق أشبال الكرة الطائرة، وكل الرياضات بشكل عام في النادي.

وأشار إلى التخطيط الفني الجيد من مدرب الفريق محمد عنتر علي، والذي قاد الفريق باقتدار للوصول إلى التتويج باللقب الهام، ليبقى الفريق دون أي خسارة في مشوار البطولة، وهو ما يؤكد القيادة الفنية الناجحة للفريق.

كما أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الإحصائي عدنان سمحان، مع فرق الطائرة بالنادي في مختلف المراحل السنية، وشدد على أن هذا التكاتف في الأدوار، أكد القيادة الناجحة لفريق العمل حصوله على بطولة الدوري للمرة الرابعة على التوالي.

والجدير بالذكر أن قائمة فريق أشبال شباب الأهلي (أ) للطائرة، ضمت اللاعبين راشد سعيد محمد، يوسف موسى المازمي، سلطان أحمد حمزة، خليفة حسين محمد، حامد محمد رضا، علي محمد الشحي، عيسى حسين حسين، سيف خالد محمدي، علي عبد الله محمد، ناصر عبد الله حسن، إبراهيم سعيد الريامي، خالد إسماعيل ذاكري، مايد محمد حيدر، أحمد خالد يماني، محمد خالد يماني، حسام محمد الزفتاوي، محمد حسين محمد، علي راشد محمد وعمر يوسف محمد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز