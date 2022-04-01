محمد بن مكتوم: دعم منصور بن زايد وراء تطور الرجبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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وجه الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعمه اللامحدود للعبة الرجبي خلال الفترات الماضية، مما كان له الأثر الكبير في تطور اللعبة وتحقيق مزيد من الإنجازات على المستويين المحلي والقاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الرجبي أول من أمس، بعد إعادة تشكيله، والذي شهده أعضاء المجلس ورجال الإعلام في بادرة هي الأولى من نوعها بالدولة.

وقال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم: إن طموحاتنا كبيرة للارتقاء باللعبة خلال الفترة المقبلة، من خلال مواصلة تطور اللعبة والمنتخبات الوطنية، حيث نسير في طريق الوصول إلى كأس العالم، بزيادة عدد الممارسين من خلال التعاون والشراكة مع وزارة التربية والتعليم لجذب اللاعبين من المدارس، كما نأمل أن يتحقق حلمنا بإنشاء ملعب ومقر للعبة يخدم المنتخبات الوطنية ويوفر لها مزيداً من الاستقرار والتطور.

توزيع الحقائب

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين السر العام، أن المجلس قام بتوزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء بتكليف فيصل الزرعوني للعمل مستشاراً للرئيس، واختيار قيس الظالعي نائباً الرئيس، ومحمد سلطان الزعابي أميناً عاماً، وسعود بالشالات رئيساً للجنة المنتخبات، وفوزية فريدون رئيسة للجنة التوازن بين الجنسين، والدكتور أيمن النعيم رئيساً للجنة الطبية، وسعود عبدالله النعيمي رئيساً للجنة التسويق والاستثمار، وعبدالرحمن بوخاطر رئيساً للجنة الإعلام التقني والمواقع الإلكترونية.

مكتب تنفيذي

وتقررتشكيل مكتب تنفيذي يتولى إدارة دفع العمل برئاسة قيس الظالعي، وعضوية محمد الزعابي وسعود بالشالات، ونزار مهران مقرراً، كما تم بحث أجندة النشاط خلال الفترة المقبلة لضمان حسن الاستعداد، حيث سيشارك منتخب السيدات ورديف الرجال في بطولة تايلاند الدولية خلال شهر رمضان المبارك، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بداية من الموسم المقبل، ومناقشة الموازنة المالية للموسم الحالي، والتطلع لموازنة طموحة خلال الموسم المقبل، وزيادة فرص الاستثمار والتسويق بما يسهم في تحقيق الطموحات، وعودة إقامة حفل ختام الموسم الرياضي بعد توقف فترة من الوقت بسبب جائحة كورونا، وسيتم تحديد موعد الاحتفال خلال الفترة المقبلة.

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