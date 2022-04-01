"هوكي الإمارات" ينظم أول بطولات الموسم في رمضان

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أعلن اتحاد الإمارات للهوكي عن تنظيم أول بطولة رسمية بعد التشكيل الجديد لمجلس إدارته، وتقام البطولة في ملاعب منتزه الشارقة خلال شهر رمضان المبارك في الفترة من 8 إلى 18 أبريل المقبل، ونظم مجلس إدارة الاتحاد مراسم سحب القرعة للبطولة بحضور عبد الله سلطان الدح رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وخالد مراد الأمين العام للاتحاد، وخالد الظنحاني الأمين العام المساعد، وأحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية، ومنى سيف الشامسي رئيس اللجنة النسائية، وأسامة حسني السكرتير الفني للاتحاد.

وأسفرت عملية سحب القرعة عن توزيع الفرق الـ 16 المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، وضمت المجموعة الأولى فرق: نمور الهند، شيما، البيان هوكي، دادا باي، وضمت الثانية فرق: لنكا، شارقة رود ماستر، نادي أبوظبي، يونايتد كلا ساري فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق: شرطة الشارقة، سكارليت، ستارز، الإمارات المتحدة، وجاءت فرق نمور الشارقة، صقور الشارقة، كولدن افيل، خليفة في المجموعة الرابعة، وتقام البطولة بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي للعبة، لا سيما وهي البطولة الأولى في عهد مجلس الإدارة الجديد.

رئيس اتحاد الهوكي

وقدم عبدالله سلطان الدح رئيس اتحاد الإمارات للهوكي الشكر للهيئة العامة للرياضة، على الثقة التي طوقوا بها رئيس وأعضاء الاتحاد في التشكيل الجديد واختيارهم فريق عمل لديه طموحات كبيرة لوضع بصمته في الدورة الجديدة لاتحاد الهوكي، كما أثنى على روح وعطاء أعضاء مجلس الإدارة منذ بداية تشكيل الاتحاد، الذين عقدوا العزم على وضع بصمة واضحة للعبة داخل دولة الإمارات وخارجها، وقدم الدح الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي لتعاونه المثمر في إقامة البطولة الأولى للهوكي هذا الموسم.

وقال الدح، إن الهدف من إقامة البطولة الرمضانية للهوكي، هو بداية نشاط حقيقي للعبة، لا سيما أنها تتزامن مع الشهر الفضيل، وبعد زوال الصعوبات التي تسببت فيها "الجائحة" في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن تنظيم البطولة جاء أيضاً للحاق بالموسم قبل نهايته ويساهم ذلك في الدخول للموسم الجديد برغبة أكبر في مواصلة تنظيم البطولات، وأوضح أن مجلس الإدارة بدأ من بعد تشكيله في توزيع المهام عبر اللجان المختلفة وعلى رأسها اللجنة الفنية.

وأشار عبد الله الدح، إلى أن لعبة الهوكي موجودة في الإمارات منذ سنوات وتوقفت لظروف معينة، ومجلس الإدارة الجديد حريص على نشر وتطوير اللعبة في مختلف الفئات سواء المدارس أو الفرق في مختلف إمارات الدولة.

جوائز البطولة

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز نقدية وعينية للفائزين حيث يحصل البطل على 15 ألف درهماً، وصاحب المركز الثاني 11250 درهماً وصاحب المركز الثالث 7500 درهماً، كما تم تخصيص 4 جوائز فردية لأفضل حارس مرمى ومدافع ولاعب وسط ومهاجم وهداف البطولة.

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