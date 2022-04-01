«الشراعية 22 قدماً» في شواطئ جميرا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تشهد شواطئ جميرا عصر اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم، ويجمع السباق نخبة والنواخذة والبحارة الشباب والناشئين في تحدٍ ساخن لانتزاع المراكز الأولى في السباق، الذي يشتمل على فئتين، الأولى الشباب تحت 21 سنة، والثانية الناشئين من سن 8 - 16 سنوات.

ورحب محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالمشاركين، متمنياً التوفيق لهم، وأشار إلى حرص النادي على تنفيذ كافة البرامج والفعاليات في الروزنامة، مشيداً بالتعاون الذي يجده النادي من النواخذة والملاك والبحارة والدور الكبير لشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وقال: سباق اليوم مرحلة مهمة في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، باعتباره محطة أخيرة في مشوار المنافسة على صدارة الترتيب العام.

وأوضح حارب أن السباق سيقام في شواطئ جميرا، حسب معطيات الأحوال الجوية .

الجدير بالذكر أن نتائج الجولة الأولى أسفرت عن تتويج القارب «داحس 18» لمالكه النوخذة عبدالرحمن عبدالله بطلاً لفئة الشباب، فيما تفوق في منافسات فئة الناشئين القارب «طوفان 21» بقيادة النوخذة زايد سلطان الظاهري.

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