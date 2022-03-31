«الإقامة وشؤون الأجانب» في دبي تكرم «يد الشارقة»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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كرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة، الحائز 3 ألقاب في موسم 2021 - 2022، وهي بطولة الدوري العام، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر، وثمنت الإدارة جهود محمد إسماعيل، حارس الشارقة والمنتخب، الموظف بدائرة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لمساهمته المتميزة مع الشارقة، يأتي التكريم انسجاماً مع تحقيق تطلعات وأهداف الإدارة في تكريم المتميزين، وتعزيز العلاقات والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، ومنها المتفوقون في القطاع الرياضي.

حضر حفل التكريم، الذي أقيم في مقر الإدارة الرئيسي كل من الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، ومحمد القصير المدير التنفيذي للنادي، وجاسم محمد مشرف كرة اليد الشرقاوية، ورحمة غالب قائد الفريق، وإبراهيم سعيد.

وأعرب محمد عبيد الحصا عن سعادته بتكريم رجال كرة اليد بنادي الشارقة، وأكد أن هذه اللفتة ليست بغريبة على قيمة وطنية ورياضية مثل الفريق محمد أحمد المري، وقال: من القيادات الإدارية والرياضية، التي نفتخر بها في الدولة، ونثمن التعاون الكبير بين قيادة الناديين، وهذه المبادرة الرائعة تعزز العلاقات، وتمنح اللاعبين مزيداً من الحماس، والتطلع لتحقيق أفضل النتائج، واعتلاء منصات التتويج.

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