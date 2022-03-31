طرح تذاكر «جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1»

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تزامناً مع انطلاقة بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2022، أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، أمس، عن طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2022.

وتقام فعاليات عطلة أسبوع السباق لهذا العام في حلبة مرسى ياس من 17 إلى 20 نوفمبر، مختتمة منافسات بطولة العالم للفورمولا 1، ومقدمة لجمهور الفورمولا 1 أربعة أيام متواصلة من تشويق رياضة سباق السيارات في أبوظبي.

وكشف منظمو الحدث العالمي عن إطلاق خصومات الحجز المبكر التي تسري حتى نهاية شهر أبريل وتصل نسبتها إلى 30 % على جميع حجوزات التذاكر.

(أبوظبي - البيان الرياضي )

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