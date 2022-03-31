شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة للسلة

المصدر: (دبي ـ ياسر قاسم)

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أضاف شباب الأهلي لقباً ثانياً في كرة السلة هذا الموسم بفوزه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد تخطيه الشارقة بنتيجة 82 ـ 68 في المباراة النهائية التي جرت بصالة نادي الوصل، ليحقق شباب الأهلي لقبه الـ13 في تاريخ البطولة.

بسط شباب الأهلي سيطرته على المباراة مبكراً وفاز بالربع الأول «26 ـ 8»، وواصل سيطرته في الربع الثاني «49 ـ 26»، وانتقلت الأفضلية للشارقة في الربع الثالث ليقلص الفارق إلى 11 نقطة فقط «64 ـ 53» وفي الربع الأخير حسم شباب الأهلي اللقاء لصالحه بنتيجة 82 ـ 68.

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