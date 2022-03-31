النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» تنطلق السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» عن انطلاق البطولة بعد غدٍ، بعد اكتمال الاستعدادات لتنظيم منافسات الدورة الأكبر من نوعها، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، وتضم 8 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، والجوجيتسو، بطولة القوس والسهم وسباق سبارتن ناس الليلي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي أقيم في مقر مجلس دبي الرياضي، أمس، وتحدث فيه حسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، وماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور مدراء وممثلي الفرق المشاركة في بطولة الكرة الطائرة وبطولة البادل تنس وكرة السلة بالكراسي المتحركة.

وأكد حسن المزروعي أن اللجنة المنظمة للدورة، التي يترأسها سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وتضم ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي نائباً لرئيس اللجنة المنظمة، كما تضم الأعضاء: الدكتور عبد الحميد العطار، حسن المزورعي (عضو ومدير الدورة)، والملازم أول شهاب محمد الحمادي ممثل عن شرطة دبي، واللجنة التنفيذية، التي تضم صالح المرزوقي رئيساً، علي عمر نائباً للرئيس، وعضوية عبير الخاجة، وعادل البناي عضو ومنسق الدورة، قد أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق منافسات النسخة التاسعة من الدورة.

وقال حسن المزروعي: «بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أصبحت دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي أحد أبرز الأحداث الرياضية، التي لها حضور قوي في شهر رمضان، وتعد علامة فارقة على أجندة الفعاليات الرياضية، ولها مكانة قيمة بفضل ألعابها المتنوعة وشعبيتها الواسعة وقيمة جوائزها، التي بلغت 3.5 ملايين درهم موزعة على كافة الرياضية، وأصبحت الدورة تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة خاصة أن لها مبادرات أكبر من الألعاب الرياضية في الجوانب الاجتماعية، ولها مكانة خاصة في نفوس الرياضيين وأسهمت في دعم النشاط الرياضي في الدولة بشكل عام، ودبي بشكل خاص.

حرص

وأضاف حسن المزروعي: شارك بالدورة آلاف الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية التي نحرص على تواجدها ضمن منافسات الدورة كل عام منذ انطلاقها إلى اليوم، ونحن حريصون عن أن نعطي فرصة لتواجد ألعاب جديدة في الدورة، وما كانت الدورة لتنجح لولا دعم الرعاة والاتحادات الرياضية ونادي دبي لأصحاب الهمم، الذين أسهموا كبير في إنجاح الدورة وتحقيق أهدافها.

ونحرص على استقطاب الجمهور الذين ستنتظرهم مفاجآت كثيرة، حيث سيتم إجراء سحوبات يومية وتوزيع جوائز قيمة عليهم، وفي مقدمة الجوائز سيتم تقديم 4 سيارات مقدمة من شركة الطاير للسيارات.

وعن مشاركة أصحاب الهمم قال ماجد العصيمي: «تواجد أصحاب الهمم مستمر في الدورة يدل على دعم القيادة الرشيدة لهذه الفئة، وحرص اللجنة المنظمة للدورة على التواجد الفاعل والتنافس القوي للاعبين من فئة أصحاب الهمم، وهو انعكاس طبيعي لمكانة هذه الفئة في دولة الإمارات وفي القطاع الرياضي».

تطوير

وقال عادل البناي: «تضم النسخة التاسعة من الدورة 8 رياضات فردية وجماعية، وهذه الزيادة في عدد البطولات تؤكد حرص اللجنة المنظمة للدورة على دعم وتطوير مختلف الرياضات، من خلال تنظيم منافسات قوية تسهم بتطوير مستوى رياضيينا وزيادة خبراتهم.

كما تستقطب رياضيين أقوياء يضيفون الكثير للمنافسات ولرياضيينا المشاركين، نشكر كافة الرعاة من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، الذين حرصوا على تقديم الدعم والرعاية للنسخة التاسعة من الدورة وهم الرعاة الرئيسيون: بلدية دبي، مجموعة نخيل، هيئة الصحة بدبي، شركة الطاير للسيارات، سوق دبي الحرة، فندق فيرزاتشي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومجمع تداوي الطبي، والشركاء الرسميون:

شركة تكنو تري، وشركة أكوافينا، والشركاء الاستراتيجيون: شرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والناقل الرسمي للبطولة قناة دبي الرياضية، بالإضافة إلى «سبورتس فور أول» الشريك الإعلامي، كما نشكر المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة، التي حرصت على رعاية الفرق المشاركة في البطولات الرياضية المختلفة .

ضمن الدورة، وهي الرعاية التي تؤكد حرص هذه المؤسسات على دعم الرياضة وتسهم أيضاً في الارتقاء بالمستوى الفني للمنافسات من خلال توفير الدعم للفرق لاستقدام أفضل اللاعبين وتوفير أفضل الأجواء لهم للاستعداد والتنافس بأعلى مستوى».

جدول

وكشف عادل البناي عن الجدول العام لمنافسات الدورة حيث تدشن منافسات بطولة البادل تنس فعاليات النسخة التاسعة من الدورة بعد غدٍ، وتستمر حتى 17 أبريل، كما تقام بطولة الجوجيتسو يوم الأحد 3 أبريل وتنطلق بطولة القوس والسهم في ذات اليوم وتختتم يوم الاثنين 4 أبريل.

وتنطلق يوم الأربعاء 6 أبريل بطولتي الكرة الطائرة، التي تستمر حتى يوم 18 أبريل وبطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة، التي تختتم يوم 16 أبريل، ويقام سباق الدراجات الهوائية يومي الجمعة والسبت 8 و9 أبريل، فيما يقام سباق الجري يوم الخميس 14 أبريل، ويقام سباق سبارتن ناس الليلي يوم الأحد 17 أبريل.

وينطلق سباق الدراجات الهوائية من أمام مركز الصقور للرياضات التراثية، ويمتد لمسافة 77 كيلو متراً، بينما يمتد سباق فئة كبار السن لمسافة 40 كيلو متراً، ولفئة أصحاب الهمم لمسافة 20 كيلو متراً، يقام سباق أصحاب الهمم والفئة المفتوحة للرجال فردي وفرق يوم الجمعة، على أن يقام سباق باقي الفئات يوم السبت، ويستمر التسجيل للمشاركة في سباق الدراجات الهوائية بجميع الفئات حتى يوم 3 أبريل 2022.

ويتواصل التسجيل في سباق سبارتن ناس الليلي عبر الموقع الإلكتروني لمجلس دبي الرياضي حتى يوم 15 أبريل 2022.

وأجريت عقب المؤتمر الصحافي مراسم القرعة للكرة الطائرة، وقرعة بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة، وقرعة البطولة الخليجية للبادل تنس.

«خليجية» البادل تنس

قال عيسى شريف المرزوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبادل تنس مدير كأس الخليج للبادل، عن البطولة الخليجية للبادل تنس، التي تقام لأول مرة: «إن المنتخبات الخليجية جميعها أبدت سعادتها بالحضور والمشاركة في هذه البطولة الأولى من نوعها».

وأسفرت نتائج قرعة البطولة فئة الرجال عن وقوع منتخبنا الوطني للبادل تنس في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات كل من الكويت وسلطنة عمان، فيما تضم المجموعة الأولى كلاً من: قطر، المملكة العربية السعودية، والبحرين.

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