«الشعفار جميرا» يكتسح «آسيوية الهواة للدراجات»

المصدر: دوشنبه - عدنان الغربي

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اكتسح فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية النسخة الأولى لبطولة آسيا للهواة التي حملت اسم «تحدي طاجيكستان للدراجات الهوائية» بحصوله على لقب الفرق و5 ميداليات ملوّنة في فئة الفردي بواقع 3 ذهبيات وفضية واحدة ومثلها برونزية

وأقيمت بطولة الهواة أمس، بمشاركة 100 درّاج على هامش بطولة آسيا للدراجات الهوائية التي اختتمت منافساتها أول من أمس. وأكد أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، أن الهدف من إطلاق سباق الهواة على هامش بطولة آسيا نشر هذه اللعبة داخل القارة من خلال تكريس ثقافة استخدام الدراجات الهوائية .

ويأتي ذلك ضمن البرامج التطويرية التي يتبناها الاتحاد الآسيوي لتعزيز ركوب الدراجات في المجتمعات الآسيوية كخطوة نحو الارتقاء بهذه الرياضة التي بدأت تحتل مكانة متميزة ضمن قائمة الرياضات الأكثر اهتماماً وممارسة.

وأوضح الشعفار أن سباق الهواة سيكون حدثاً قارياً ضمن أجندة بطولة آسيا في المستقبل.

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