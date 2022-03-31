عبدالمنعم الهاشمي: البحرين نجحت بامتياز في تنظيم «آسيوية الجوجيتسو»

المصدر: المنامة - وام

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أكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن الأشقاء في البحرين نجحوا بامتياز في تنظيم البطولة الآسيوية السادسة في المنامة.

وأن هذا النجاح ليس بغريب عليهم، لأنهم يمتلكون الكوادر الوطنية المؤهلة، والمرافق المميزة، بالإضافة إلى مشروع واعد ومتطور في رياضة الجوجيتسو.

وقال الهاشمي: البحرين قادرة على استضافة كبرى الأحداث الرياضية، والاتحاد الآسيوي ينظر بكل امتنان لمشروعهم الناهض في رياضة الجوجيتسو، وإرادتهم القوية في التطور، وفي ما يخص التنظيم الناجح للبطولة الآسيوية فهم يستحقون «نوط الامتياز»، وبالنسبة لنا في الاتحاد الإماراتي نرحب بزيادة التعاون مع الأشقاء في البحرين، وتبادل التجارب الناجحة، في نشر وتطوير اللعبة، والتنظيم الاحترافي للبطولات والأحداث الرياضية.

وعن مخرجات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو.. قال الهاشمي: خرجت بالعديد من المكتسبات، ونجحت في رسم صورة واعدة للجوجيتسو في آسيا، كبرى قارات العالم، وأثبتت أن روح الأسرة الواحدة هي شعار العمل بين الاتحاد القاري والاتحادات الوطنية.

ومن أهم المكاسب التي تحققت استحداث بطولة قارية سنوية للشباب والشابات من أجل منح هذه الفئة المزيد من الاهتمام، والاحتفاء بأبطال هذه الفئة، لأنهم أبطال المستقبل.. ومن المكتسبات التي تسعدني أيضاً تلك التي تتعلق بالتسابق بين الدول على استضافة وتنظيم البطولات، بما ينعكس على جودتها وأهميتها.

بطولة قوية

وبشأن نتائج منتخب الإمارات في البطولة الآسيوية السادسة ونجاحه في الاحتفاظ بالصدارة، وتحقيق رقم قياسي من الميداليات الذهبية برصيد 8 ميداليات من إجمالي 14 ميدالية، قال الهاشمي: البطولة كانت قوية في ظل مشاركة 24 منتخباً، وتقارب المستويات، والحضور القوي للاعبين المصنفين الأوائل في مختلف الفئات.

ولهذا فإن إنجاز أبطال وبطلات الإمارات يستحق الإشادة، خصوصاً في ظل ظهور عدد كبير من اللاعبين واللاعبات الواعدين في منتخبنا وفوزهم بالميداليات، بما يضمن توالي الأجيال من الأبطال، ومع ذلك نقول إن المستقبل يحتاج إلى جهد أكبر وعمل مضاعف لأن الوصول إلى القمة صعب، والحفاظ عليها أصعب، وأقول لأبنائي وبناتي الأبطال موعدنا آسياد الصين، ويجب أن نبدأ في التركيز عليها من الآن.

وكان منتخب الإمارات للجوجيتسو قد اختتم مشاركته أول من أمس في البطولة الآسيوية السادسة بالبحرين محققاً 16 ميدالية ملونة بواقع 8 ذهبيات، وفضيتين، و6 برونزيات، وفاز بدرع أفضل منتخب، كما فاز اللاعب محمد علي السويدي بلقب أفضل لاعب في البطولة.

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