اتحاد الرجبي يدعو الإعلام لحضور اجتماع مجلس إدارته

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقدم اتحاد الإمارات للرجبي على خطوة غير مسبوقة، بدعوة رجال الإعلام المكلفين بتغطية نشاط الاتحاد، لحضور الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

ونالت لفتة اتحاد الإمارات للرجبي إشادة الإعلام، خاصة إنها تنم عن الشراكة بين الطرفين بما يخدم اللعبة وتطورها والارتقاء بها.

ومن جانبه رحب رئيس اتحاد الرجبي برجال الإعلام، وأكد أنهم شركاء في تحمل المسؤولية والسعي للارتقاء باللعبة محلياً وقارياً.

وشدد قائلاً إن مجلس الإدارة يعتبر الإعلاميين أعضاء فاعلين بمجلس الإدارة لما لهم من خبرة ومكانة، مشيراً إلى أنه ليس هناك ما يخفيه مجلس الإدارة عن وسائل الإعلام.

وفي نهاية حديثه الموجه للإعلام، قال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة: "أوراقنا مكشوفة ولا نملك إلا تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع الإعلام، لعكس الصورة الحقيقية للشارع الرياضي"

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز