«سكي دبي» يستضيف البطل الأولمبي «شون وايت»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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استقبل «سكي دبي»، اليوم، نجم التزلج على الألواح، وأبرز أبطال التزلج في العالم شون وايت، الذي جال على منحدرات «سكي دبي»، وقدم جلسة تدريب استثنائية لمجموعة من الرياضيين الشباب. وعرض «وايت»، المتوج بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية خلال الجلسة، تجربته في المنافسات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وقدم نصائح وإرشادات إلى المتزلجين الموهوبين.

وشارك في الجلسة 15 رياضياً من الشباب، من بينهم بطلة التزلج على الألواح الإماراتية «آمنة المهيري» (13 عاماً)، التي شاركت في مسابقة بلاتاك 2 Platak المفتوحة في كرواتيا، والتي نظمها الاتحاد الدولي للتزلج (FIS)، وفازت فيها بـ11 ميدالية، لتصبح أول رياضية تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، في مسابقة دولية للتزلج الفني على الجليد.

وقال محمد العتري، نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية لدى «ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما»، في كلمته خلال هذا الحدث: قاد شون وايت الرياضات الثلجية إلى مستويات وآفاق جديدة، وذلك على امتداد مسيرته المهنية المرموقة والمميزة، ويشرفنا ويسعدنا استقباله والترحيب به في «سكي دبي». تتمحور طموحاتنا وتطلعاتنا بأن نكون مركزاً عالمياً للرياضات الثلجية، وإنشاء وإعداد فريق وطني يمكنه تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في أهم الأحداث الرياضية في العالم. وندرك أن تحقيق ذلك، يبدأ من خلال اعتماد برنامج للتنمية والتطوير المستدام للقاعدة الشعبية والجماهيرية، ومن خلال مبادرة الرياضيين المدعومين، نتطلع إلى إرساء وتعزيز مجتمع للرياضات الثلجية في المنطقة وإعداد وتدريب مجموعة منتظمة وثابتة من الرياضيين. ويُعتبر شون مصدر إلهام وقدوة ومثالاً يحتذى للأجيال القادمة من المتزلجين، وتشكل زيارته إلى «سكي دبي»، خطوة ودلالة إضافية على التزامنا المتواصل برعاية الرياضيين الناشئين. ونأمل أن تكون هذه الزيارة الأولى من بين العديد من الرحلات والزيارات، التي نتمنى أن يقوم بها إلى «سكي دبي» والإمارات.

من جهته قال شون وايت: أنا سعيد جداً بهذه الزيارة والتواجد في «سكي دبي» ولقاء فريق الرياضيين المدعومين. وبعد أن اتخذت قراري مؤخراً بالتقاعد من منافسات التزلج على الجليد، أنا على استعداد لتسليم الشعلة إلى الجيل التالي، وأنا منبهر جداً بمستوى الموهبة والمهارة والتفاني، الذي لمسته بين أفراد الفريق. ويشكل استقطاب الرياضيين الشباب ورعاية مسيرة تطورهم أمراً حيوياً لتحقيق النجاحات الرياضية، وأنا أتطلع إلى رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الأولمبياد في المستقبل القريب.

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