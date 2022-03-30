استقبال بالورود لبعثة المنتخب الوطني للدراجات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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عادت إلى الإمارات، صباح اليوم الأربعاء، بعثة منتخبنا الوطني للدراجات بعد انتهاء مشاركاتها في البطولة الآسيوية للدراجات، التي أقيمت في طاجيكستان على مدار 5 أيام، وأسفرت عن ميدالية آسيوية جديدة للدراجات الإماراتية عن طريق صفية الصايغ، في سباق ضد الساعة فردي، بينما حقق يوسف ميرزا المركزين الرابع والسابع في سباقيه بالبطولة، ليحافظ على معدل نقاطه في التصنيف العام للإمارات آسيوياً، وأيضاً تصنيفه الشخصي.

وكان في استقبال البعثة أحمد المطيوعي مستشار رئيس الاتحاد رئيس لجنة التسويق، والذي حرص على إهداء الورود لبعثة المنتخب، برفقة حارب العلي عضو مجلس الإدارة، وخليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية.

وكانت الإمارات قد شاركت في البطولة الآسيوية ببعثة مكونه من 15 لاعباً ولاعبه في مختلف الفئات، ونجحت في العودة بميدالية آسيوية جديدة عن طريق صفية الصايغ، التي أحرزت أول ميدالية آسيوية في تاريخ الدراجات الإماراتية لفئة الإناث.

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