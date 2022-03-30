3 ميداليات جديدة للإمارات في «عربية الجودو»

المصدر: (عمان - وام)

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أضاف لاعبو الإمارات 3 ميداليات جديدة بواقع ذهبية وبرونزيتين، ضمن البطولة العربية للجودو للمنتخبات والأندية والتي يسدل عنها الستار اليوم في صالة الأمير راشد بمدينة الحسين بالعاصمة الأردنية عمان.

وتقام البطولة بمشاركة عربية واسعة لأندية الجودو تضم من الإمارات الفجيرة والنصر، إلى جانب أندية الأردن والاندية العربية المشاركة في الحدث.

وجاءت ميداليات الإمارات عن طريق لاعب الفجيرة عبدالرحمن أحمد علي بحصوله على ذهبية وزن تحت 38 كجم، وزميله عبدالله الكياني بحصوله على برونزية وزن تحت 60 كجم، بينما نال ماجد المري لاعب النصر برونزية وزن تحت 50 كجم، كما حصل عبدالرحمن أحمد لاعب نادي الفجيرة على جائزة أفضل لاعب في فئة الأشبال لأندية الجودو العربية.

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