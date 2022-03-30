محمد بن مكتوم رئيساً لاتحاد الرجبي

المصدر: (دبي - العوضي النمر )

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أصدر الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد لاتحاد الرجبي، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم للدورة الأولمبية التي تستمر حتى عام 2024، متمنياً لأعضاء المجلس التوفيق والسداد، والمساهمة في مواصلة تحقيق الإنجازات والارتقاء باللعبة.

ويضم المجلس الجديد الأعضاء قيس عبد الله الظالعي، محمد سلطان الزعابي، فيصل عبد العزيز الزرعوني، سعود عبد الحكيم بالشالات، عبد الرحمن صلاح بوخاطر، فوزية فريدون، أيمن النعيم، سعود النعيمي.

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