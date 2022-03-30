«الشراعية 22 قدماً» في شواطئ جميرا الجمعة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بعد غدٍ سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً وذلك ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي 2022-2021.

وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب والذي يمثل خاتمة سباقات هذه الفئة في الموسم الحالي 2022-2021 حيث يجمع كالعادة فئتين الأولى الناشئين من عمر 8-16 سنة والثانية الشباب تحت 21 سنة حيث سيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة في كل فئة.

وينطلق السباق في شواطئ جميرا عصر بعد غدٍ حسب معطيات الأحوال الجوية وحركة الرياح وارتفاع الموج حيث يراقب النادي التقارير اليومية المتعلقة بحالة البحر والنشرة البحرية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال.

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