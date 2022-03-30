مركز التجارة العالمي يستضيف «عالم دبي للرياضة» الجمعة

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي التجاري العالمي ومجلس دبي الرياضي عن إقامة الدورة الثانية عشرة من عالم دبي للرياضة من أول أبريل المقبل وحتى و21 سبتمبر المقبل لتتيح لعشاق الرياضة في الإمارة فرصة ممارسة أنشطتهم المفضلة من كرة القدم والبادل والكريكيت إلى التنس والريشة الطائرة وغيرها في مرافق داخلية رفيعة المستوى ضمن المركز على مدار ستة أشهر.

وتعمل مرافق الرياضات الداخلية الموسمية حالياً بطاقتها الاستيعابية الكاملة وتشمل 42 ملعباً مختلفاً بما فيها ثلاثة ملاعب كرة قدم مخصصة للفرق المؤلفة من خمسة لاعبين وثلاثة للفرق المؤلفة من سبعة لاعبين، بالإضافة إلى مساحة مصممة لعشاق الكريكيت ومزودة بشباك للتمرن على رمي الكرة والتصدي لها. كما يقدم عالم دبي للرياضة ملعبين للبادل التي تُعتبر من أسرع الرياضات نمواً في العالم ويتيح لعشاق رياضة المضرب الاختيار بين ملعبين للتنس و18 ملعباً للريشة الطائرة إلى جانب 8 ملاعب لكرة الطاولة. وتشمل المرافق كذلك ملعبين للكرة الطائرة وثلاثة ملاعب لكرة السلة مما يضمن لجميع أفراد المجتمع الاستمتاع بالأنشطة الرياضية المميزة والمتنوعة على اختلاف اهتماماتهم.

تعاون

وينظّم مركز دبي التجاري العالمي هذه الفعالية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبرعاية إف إيه لكرة القدم وتنس 360 وأكاديمية سوكور كيدز دبي وأكاديمية ديبيكا للريشة الطائرة وأكاديمية ستار لكرة القدم والاتحاد الدولي للريشة الطائرة وأكاديمية بروفشنال سبورتس ويونيكس وشاتل تايم دبي ومحظوظ وإيماريتس سناكس فاكتوري، وجوارديكس، وسن اند ساند سبورتس، وماي دبي.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي إنه بفضل رؤية ونهج ودعم القيادة الرشيدة زاد الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني وزاد عدد الممارسين من مختلف فئات المجتمع للأنشطة الرياضية عموماً على مدار العام وهو الأمر الذي جعلنا نزيد من المدة الزمنية لأنشطة وفعاليات عالم دبي للرياضة الذي أصبح يمتد لأكثر من 23 أسبوعاً وهي الفترة الأطول خلال جميع نسخ هذا الحدث الرياضي السنوي الكبير وهي الزيادة التي تأتي تلبية لحاجة مجتمعنا للمزيد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تمنحهما الفرصة لممارسة هوايتهم الرياضية وكذلك الالتقاء والتعارف والمشاركة في الفعاليات المتنوعة بما يحقق أهداف الحدث في تعزيز صحة وسعادة وحيوية أفراد المجتمع وتعزيز فرص التلاقي والتعارف فيما بينهم، كما أن هذا الحدث أصبح يستقطب زيارات وحضور نجوم رياضيين عالميين من المقيمين بالدولة ومن الزائرين الدائمين لها الذين يحرصون على المشاركة في الفعاليات، كما أنه يقدم فرصاً للسائحين الذين يزورون الدولة وممارسة هوايتهم في هذه المنشآت الرياضية الفريدة جنباً إلى جنب مع مختلف أفراد المجتمع.

منصة

ومن جهته قال ماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي إن الدورة الثانية عشرة من عالم دبي للرياضة تقدم مساحات داخليةً متميزة تتيح لعشاق الرياضة الاستمتاع بمختلف النشاطات مع أصدقائهم وزملائهم بالتزامن مع عودة الحياة إلى وتيرتها الطبيعية بعد تخفيف القيود المفروضة نتيجة أزمة كوفيد 19، ونجحنا بفضل شراكتنا المتينة مع مجلس دبي الرياضي بتوفير منصة رائدة لتعزيز المشهد الرياضي في الإمارة وتقديم مساحة استثنائية للرياضات الموجهة لجميع أفراد المجتمع.

20000

يفتح عالم دبي للرياضة أبوابه على امتداد 20 ألف متر مربع في قاعات زعبيل 3 ـ 6 داخل مركز دبي التجاري العالمي من الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل ومن المقرر الإعلان عن مجموعة من البطولات في مختلف الرياضات خلال الأسابيع القادمة إلى جانب الحجوزات المنتظمة والمجموعة الواسعة من الأكاديميات وخيارات التدريب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز