سلطان بن طحنون يفتتح المركز الإقليمي لـ «تكنوجيم» بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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افتتح الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي - أبوظبي، بحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي المقر الإقليمي وقاعة العرض الكبرى لشركة «تكنو جيم» العالمية الرائدة في مجال صناعة معدات مراكز اللياقة البدنية ودراجات التدريب الثابتة المتطورة.

حضر افتتاح المقر الكائن عند شارع شاطئ الجميرا بالقرب من فندق برج العرب، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي ورجل الأعمال الإيطالي نيريو اليساندري مؤسس ورئيس شركة تكنو جيم العالمية وعدد من رجال الأعمال والشخصيات الرياضية والمختصين في صناعة معدات التدريب المتقدمة.

وتجوّل الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان ومعالي مطر الطاير في أقسام المركز الذي يعد أكبر مركز لعرض معدات اللياقة البدنية حيث يتكون من 3 طوابق وبمساحة تبلغ 1000 متر، كما استمعا إلى شرح عن مختلف أجهزة التدريب الحديثة المتطورة قدمه مؤسس الشركة نيريو اليساندري ومن ميشيل مورو المدير التنفيذي لتكنوجيم الإمارات بمشاركة رياضيين أدوا التدريبات على مختلف الأجهزة.

نقلة نوعية

ويأتي افتتاح المقر الجديد الذي يحمل اسم «تكنوجيم سنتر» والمخصص لعرض منتجات تكنوجيم وملتقى الأعمال ليكون نقلة نوعية في عمل الشركة الرائدة عالمياً في التجهيزات والخدمات الرقمية للّياقة البدنية والرياضة واللياقة البدنية، والموجودة في دولة الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً، حيث ستكون الوجهة الجديدة أكبر مركز خبرة من تكنوجيم خارج إيطاليا والوجهة المثالية للمستهلكين والعاملين في القطاع على حدّ سواء، ليعيشوا بشكل مباشر تجربة تكنوجيم المصمّمة وفقاً لأعلى المعايير في تصاميم الميكانيكا الحيوية الفائقة، والتقنيات الرقمية، والتصميم الداخلي، والتدريب.

دراجة خاصة

وبمناسبة الافتتاح، تقدّم تكنوجيم، أول درّاجة صمّمها أبطال الدراجات الهوائية للتدريب في الأماكن المغلقة، أو في المنزل، أو في صالة الألعاب الرياضية، وتمتاز الدرّاجة الجديدة بشاشة مقاس 22 بوصة لتجربة داخلية غامرة، علاوة على كونها سهلة التركيب وإدخال الإعدادات في سجّل واحد، بحيث تسمح لك تكنوجيم رايد الوصول بسهولة إلى تطبيقاتك المفضّلة ومحتوى التدريب.

وقد تمّ تصميم مساحة الطابق الأرضي للمركز للسماح للناس باكتشاف أفضل المنتجات والتقنيات والخدمات لممارسة الرياضة البدنية في المنزل. وإلى جانب معدّات اللياقة البدنية المنزلية الأكثر تميّزاً، كما يقدّم المدرّبون الشخصيون والمصمّمون الداخليون من تكنوجيم دبي استشارات مخصّصة حول الحلول الشخصية أكانت تتعلّق ببرنامج التمرين أو التصميم الداخلي.

ويتصدر أجهزة التدريب المتوفرة جهاز برسونال لاين الذي يجمع بين أسلوب المصمّم الشهير أنطونيو تشيتيريو وخبرة تكنوجيم في تقنيات اللياقة البدنية والعافية حيث يمتاز الخطّ بمجموعة كاملة من تجهيزات تمارين القلب.

جدير بالذكر أن تكنوجيم تشتهر بتصاميمها الإيطالية المبتكرة، والتكنولوجيا المتطوّرة، والجودة العالية، والمنتجات سهلة الاستخدام التي تتواجد وتُستخدَم في أبرز الصالات الرياضية، والفنادق الرائدة، والمنازل الخاصة في العالم و لدى الرياضيين والفرق الرياضية الرائدة في العالم، فضلاً عن كونها المزوّد الرسمي للألعاب الأولمبية منذ عام 2000.

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