عطل يبعد ميرزا عن كوكبة متقدمي «دراجات الآسيوية»

المصدر: دوشنبه-عدنان الغربي

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احتل يوسف ميرزا دراج منتخبنا الوطني المركز السابع في سباق الفردي العام، ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية التي اختتمت منافساتها مساء أمس في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، فيما حصد ايغور تشان لقب السباق بزمن قدره 4:26:40 ساعات.

وتعرض ميرزا لعطل في دراجته آخر 40 كلم، ما دفعه لاستبدالها بدراجة زميله محمد المنصوري ومواصلة السباق لكنه لم يستطع اللحاق بالكوكبة التي انفردت بمقدمة السباق في مرحلته الأخيرة.

ولم يحالف الحظ لاعبة منتخبنا الوطني صفية الصايغ التي أنهت سباق الفردي العام تحت 23 عاماً مسافة 111 كلم في المركز 12 بزمن قدره 3:26:36 ساعات وجاءت زميلتها زهرة حسين في المركز 13 بينما توجت الكازاخية أكبيل أوسيم بلقب السباق في 3:11:37 ساعات .

تأكيد

وأكد بدر ثاني مدرب منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية أن المشاركة في البطولة الآسيوية جاءت إيجابية بالرغم من تحقيق ميدالية برونزية واحدة عن طريق صفية الصايغ في سباق الفردي ضد الساعة، مشيراً إلى أن منتخبنا الوطني بصدد استعادة مستواه السابق بعد فترة الابتعاد الطويل عن المشاركة بسبب الجائحة، وأضاف: كنا نتطلع لتحقيق إنجاز أفضل في سباق الفردي العام لكن العطل الذي تعرضت له دراجة يوسف ميرزا تسبب في احتلالنا المركز السابع، بشكل عام نتائجنا كانت مقبولة وسنحاول الاستفادة من الدروس التي خرجنا بها في المستقبل، وأشكر كل دراجينا على جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

وحققت الإمارات على مدار مشاركاتها في بطولة آسيا للدراجات 12 ميدالية ملونة بواقع ذهبيتين و5 فضيات و 5 برونزيات.

سباق الهواة

يشارك فريقا شرطة دبي والشعفار جميرا للدراجات الهوائية في النسخة الأولى لبطولة آسيا للهواة التي تقام اليوم على هامش بطولة آسيا للدراجات الهوائية، بمشاركة ما يقرب عن 100 دراج من جنسيات آسيوية مختلفة ويمتد السباق لمسافة 110 كلم.

ويضم فريق شرطة دبي الذي أنهى معسكره التحضيري أمس، 11 دراجاً هم :ياسر البلوشي، حارب البلوشي، سعيد صفر، عمر درويش، عبد الله الأملح، عبد الله فرحان، عبد الله محمد، عبد الله الحتاوي، حمزة ياسين، نسيم سعيدي وفاروق الجسمي فيما يضم فريق الشعفار جميرا 10 دراجين هم: أنس العبدية وسعيد بالواش ومحسن الكورجي وهشام بنوزة وناتيل بيرهاني، وفابريزيو دي أميغو، وأحمد قائد، وخالد البلوشي وفيصل الشحي وخالد بن عمير.

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