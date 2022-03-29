الإعلان عن تفاصيل «عجمان الرمضانية» اليوم

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق النسخة الثانية من منافسات الدورة الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات «عجمان 2022» التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي في الثالث من شهر رمضان وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الفضيل.

وتعقد اللجنة المنظمة العليا للبطولة مؤتمراً صحفياً منتصف اليوم بفندق عجمان سراي، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة وممثلي الشركات الراعية، وذلك للكشف عن تفاصيل الدورة، والحديث عن كافة الأمور المتعلقة باستضافة البطولة من خلال التعريف بأنظمتها ولوائحها، والإعلان عن الفرق المشاركة في الدورة التي تشهد منافسات بطولة كرة القدم، وبطولة البادل تنس، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات.

وتجرى خلال المؤتمر الصحفي مراسم قرعة منافسات كرة القدم وتحديد أطراف مباريات الافتتاح، وإعلان تفاصيل الجوائز التي ستوزع على الفرق الفائزة، مع الكشف عن الشركات والمؤسسات الراعية والداعمة للدورة.

وأوضح راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن تنظيم البطولة الرياضية يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، ودعمه اللامحدود لقطاع الرياضة والشباب.

حرص

وأشار إلى أن البطولة ستنظم في نسختها الثانية بمشاركة فرق من مختلف الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان، وتأتي في إطار حرص دائرة الموارد البشرية على تنظيم البرامج والفعاليات لموظفي الحكومة وتحفيزهم وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة من خلال المنافسات الرياضية، وتعزيز روح التعاون والتواصل والمنافسة الإيجابية بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في الإمارة، بالإضافة إلى ترسيخ المشاركة المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الرياضية لدى كافة الفئات.

وتواصل اللجنة المنظمة للبطولة وفرق العمل الاستعدادات لانطلاق الحدث، واستكمال كافة التجهيزات لاستضافة مباريات البطولة، حيث تقام مباريات منافسات كرة القدم على ملاعب مركز كواترو الرياضي في منطقة مشيرف بعجمان، بينما تقام منافسات البادل تنس، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات في ملاعب مركز الشباب بعجمان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز