المنافسة تشتد للتأهل إلى ختام جولة (دي بي وورلد)

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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احتدمت المنافسة بين نجوم العالم للغولف من أجل حجز البطاقات التي تؤهل أصحاب الأداء الأفضل هذا الموسم للختام الكبير في دبي في شهر نوفمبر المقبل، وذلك مع تقدم العديد من الأسماء على الترتيب العام بحسب التصنيف الأسبوعي العالمي لجولة (دي بي وورلد) التي تقام برعاية جولة موانئ دبي العالمية، وتشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا العام.

ودخل الأمريكي كولين موريكاوا حامل لقب جولة (دي بي وورلد) الموسم الماضي، المنافسة بقوة بتقدمه مباشرة نحو المركز الـ 40، بعدما حقق المركز التاسع في بطولة ديل تيكنولوجي الأمريكية هذا الأسبوع، رافعاً رصيده إلى 255.6 نقطة، للتواجد في المواقع المؤهلة إلى بطولة جولة دي بي وورلد التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، وتعد البطولة الختامية للجولة العالمية.

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واستغل الإنجليزي تيريل هاتون مشاركته المركز التاسع مع موريكاوا في ذات البطولة، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 682.7 نقطة وضعته بالمركز التاسع بحسب ترتيب (جولة دي بي وورلد) لهذا الأسبوع.

وكان الاسكتلندي إيون فيرجسون الرابح الأكبر هذا الأسبوع، بعدما توج بلقب بطولة البنك التجاري قطر ماسترز، ليتقدم من المركز 67 إلى المركز 12 برصيد 588.6 نقطة.

كما استفاد الأمريكي تشايس هانا من حصوله على المركز الثاني في ذات البطولة، ليقفز من المركز 153 إلى المركز 29 في ترتيب جولة دي بي وورلد برصيد 325.6 نقطة.

وحافظ النرويجي فيكتور هوفلاند على صدارة ترتيب جولة «دي بي وورلد»، برصيد 1.704.5 نقطة، وهو الذي توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، ويأتي خلفه البلجيكي توماس بيترز الذي حقق لقب أبوظبي «إتش إسي بي سي»، برصيد 1.456.2 نقطة.

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