16 ميدالية لجوجيتسو الإمارات في الآسيوية

المصدر: المنامة - وام

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اختتم اليوم منتخبنا الوطني للجوجيتسو مشاركته في البطولة الآسيوية السادسة التي تقام حالياً على صالة عيسى بن راشد الرياضية بالمنامة، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 24 دولة. وتمكن أبطال الإمارات من منتخب الذهب من رفع رصيد إنجازاتهم إلى 16 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات، وفضيتين، و6 برونزيات. وتعد تلك هي المرة الأولى التي يحصل فيها منتخب واحد على 8 ذهبيات من إجمالي 14 ميدالية في نسخة واحدة.

واحتل منتخب الإمارات المركز الأول بهذه النتيجة، حيث حصل محمد سالم الظاهري على درع أفضل منتخب في البطولة، فيما حصل منتخب الأردن الشقيق على المركز الثاني، برصيد ذهبيتين و3 فضيات وميدالية برونزية، وجاء منتخب فيتنام في المركز الثالث برصيد ذهبيتين وبرونزية. وتوّج لاعب منتخب الإمارات محمد علي السويدي بجائزة أفضل لاعب قي النسخة السادسة من البطولة الآسيوية، حيث حصل على درع التفوق عن أدائه المميّز، ونتائجه اللافتة في وزن تحت 69 كجم للرجال.

منافسات

وفي تفاصيل منافسات اليوم، نجح أبطال الإمارات في إضافة 6 ميداليات ملونة عبارة عن 3 ذهبيات لكل من خالد الشحي في وزن 62 كجم، وشما الكلباني في وزن 63 كجم، ومحمد العمري في وزن 77 كجم، وفضية واحدة عن طريق حمدة الشكيلي في وزن 45 كجم، وبرونزيتين عن طريق ميثاء شريم في وزن 52 كجم، وعمر الفضلي في وزن 62 كجم.

وهنأ عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بعثة المنتخب الوطني على الإنجاز، وأكد لرئيس البعثة في اتصال هاتفي أن اللاعبين أدوا ما عليهم وكانوا عند حسن الظن بهم، وأن الاستعداد الجيد للبطولة قاد إلى تحقيق هذا الإنجاز الكبير، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر هذا الموسم هو دورة الألعاب الآسيوية في الصين شهر سبتمبر المقبل، وأن منتخب الذهب لا بدّ أن يبذل كل جهده من الآن للحفاظ على صدارة الأسياد، والدفاع بقوة عن اللقب الذي تم إحرازه في جاكرتا عام 2018.

حضر مراسم التتويج اليوم كل من بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس وفد الإمارات في البطولة، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وخواكيم ثومفارت المدير العام للاتحاد الدولي، ومحمد رضا رئيس الاتحاد البحريني.

دعم

وأهدى محمد سالم الظاهري الإنجاز الإماراتي غير المسبوق إلى القيادة الرشيدة للدولة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الراعي والداعم الأول لرياضة الجوجيتسو في الإمارات والعالم، وإلى الأسر والعائلات وأولياء أمور اللاعبين واللاعبات شركاء النجاح مع الاتحاد، وإلى شعب الإمارات، مؤكداً أن منتخب الذهب دائماً على الموعد، ودائماً يرسم الابتسامة على أوجه شعب الإمارات، ويفي بالوعود في كل المناسبات، ويكافئ كل من يراهن عليه.

وقال الظاهري: «استراتيجية الاتحاد والمتابعة الدقيقة من عبدالمنعم الهاشمي، واستقطاب أفضل المدربين والبرامج في نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال كلها عوامل أسهمت في صدارة آسيا، وما يسعدني في كل مناسبة هو ظهور عدد كبير من اللاعبين واللاعبات الواعدين في كل مناسبة، وتوالي الأجيال جيلاً بعد جيل، حيث لا يتوقف الإنجاز عند لاعب بعينه».

وقال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو: «إن اللاعبين واللاعبات ترجموا جهودهم في معسكرات الاعداد إلى انجازات على أرض الواقع، وأن تلك النتائج تؤكد أن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح، وأنه منتخب الذهب الذي يسعد الجميع في كل المناسبات».

وأضاف: «نحن نشكر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي على توفير أفضل بيئة تنافسية في العالم للاعبين واللاعبات، ومتابعة البرامج أولاً بأول، وتنظيم أقوى البطولات، ولا بدّ من التأكيد على أن المنافسة لم تكن سهلة، وأن كل ميدالية لم تأتِ من فراغ، حيث إن البطولة شهدت مشاركة أبطال آسيا المصنفين في كل الفئات».

شجاعة

من جانبها كانت البطلة الإماراتية شما الكلباني حديث البطولة في اليوم الثاني، حيث خاضت كل النزالات بشجاعة كبيرة، وحققت الفوز فيها جميعاً بالاستسلام في أقل من دقيقة لكل نزال.

وتؤكد شما الكلباني أنها استعدت للبطولة بشكل جيد، وطبقت تعليمات المدربة بوليانا لاجو، مشيرة إلى أنها تفتخر بالإنجاز الآسيوي، وتعد بتحقيق المزيد في المستقبل، وأن أهم أولوياتها هي دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في الصين.

وأكد خالد الشحي صاحب ذهبية 62 كجم أن البطولة كانت صعبة، نظراً لتقارب المستويات، وأن التركيز وتطبيق تعليمات المدرب وراء الإنجاز الذي حققه، وأنه فخور بالذهبية الآسيوية، ويعتبرها نقطة انطلاق لما هو قادم من بطولات، حيث إن هذا العام حافل بالتحديات، وأنه كان قد وعد والده محمد الشحي لاعب الجوجيتسو صاحب الحزام الأسود في فئة الأساتذة، بتحقيق إنجاز آسيوي، وأنه لن يدخر أي جهد في الاستعداد للبطولات المقبلة، وأهمها دورة الألعاب الآسيوية.

وقال الشحي: «مهما بذلنا من جهد وحققنا من إنجازات، فلن نوفي الوطن حقه، وكلما صافحنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الوالد والقدوة تجدد لدينا الأمل والدافع بتحقيق المزيد من الإنجازات».

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